„Při úvodním slově paní ministryně jsem si chvilku myslel, že žiji v jiné zemi, protože když jsem slyšel, že dnešní řízení jsou nefunkční povolování, že to trvá sedm až deset let a že až tento zákon umožní obcím stavět školy, školky, byty... Takto to přece není,“ začal své vystoupení zostra bývalý sociální demokrat Vícha, který byl do Senátu zvolen za ANO a sociální demokracii v Karviné.
„Já tvrdím, že to podali ti, kteří to nepsali, a schválili ti, kteří to nečetli,“ kritizoval novelu stavebního zákona senátor vládního hnutí ANO. Za slova si vysloužil potlesk i od senátorů z konkurenčních stran.
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Senátoři zamítli novelu stavebního zákona. Nahrává developerům, kritizovali
„Jeden úřad, jedno rozhodnutí, jedno razítko. A copak dneska je to jinak? Když předloží stavebník na úřad kompletní žádost se všemi náležitostmi, tak úřad vydá rozhodnutí. Jeden úřad, jedno rozhodnutí. Na tom, myslím, není žádná změna a nikdo na úřadu nesbírá Pokémony,“ pokračoval v kritice návrhu Vícha.
A na závěr svého vystoupení přidal malou prognózu.
„Myslím si, že v roce 2027, pokud nás tedy Sněmovna přehlasuje, což se dá asi očekávat, když vidím v tom letáku, jaké to má výhody, tak předpokládám, že v roce 2027 sem přijdete se změnami, minimálně se změnami účinnosti. A bojím se, aby paní ministryně nedopadla jako pan ministr Bartoš. Chtěli jste to nejlepší a skončí to jako vždycky. Ale bojím se, že škody budou už napáchány a že na to zejména doplatí stavebníci. Věřte mi, budu nejšťastnější člověk, když se budu mýlit,“ uzavřel své vystoupení bývalý sociální demokrat.
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Stavební zákon skončí u Ústavního soudu. Staví výš zájmy developerů, vadí opozici
Novelu stavebního zákona, která má podle vlády usnadnit a zrychlit povolování staveb, kritizují od rána senátoři. „Je to politicky protlačovaný paskvil nahrávající jedné zájmové skupině,“ vytkla návrhu místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová z klubu KDU-ČSL. Tou zájmovou skupinou jsou podle ní investoři a developeři.
Návrh senátoři odmítli a vrátili do Sněmovny. Někteří už avizovali, že když vládní koalice prosadí svou a zákon potvrdí, obrátí se kvůli němu na Ústavní soud. Pro zamítnutí návrhu vládní koalice hlasovali i dva členové klubu ANO - Petr Vícha i předseda Přísahy Robert Šlachta.