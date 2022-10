Mám už v Senátu výuční list, vtipkoval Töpfer. Na Hradě by rád viděl Pavla

Jaký je váš komentář k tomu, co ukázaly volby?

Chci nejdřív poděkovat těm, kteří mi dali svůj hlas a dali tím najevo, že se nedali zmást opoziční rétorikou, že Senát zůstane takový, jaký je, a že zůstane předsedou Miloš Vystrčil. Senát zůstane proevropsky a proatlanticky orientován, což v této době považuji za nejdůležitější.

Volební kampaň byla někdy dost napjatá.

Já jsem se snažil o korektní kampaň. V některých případech protikandidáti nebyli úplně korektní, ale je už po volbách, nestěžuji si. Příjemně to dopadlo, protože... Já to řeknu ještě jinak. Vláda je tak silná, jak silnou oporu má v parlamentu.

Na co se chcete v Senátu zaměřit?

Já už tam mám výuční list. Byl jsem tam šest let. Díváte se někdy na program ČT2? Tam se občas ozve taková reklama. Výtěžek z reklamy ze zákona dáváme na státní fond kultury. Tak to je můj pomníček.

To jsme se senátorem Jiřím Oberfalzerem prosadili navzdory hrozbě arbitráží soukromých televizí a to je zdroj peněz pro regiony, pro malé festivaly, pro pěvecké sbory, které jedou na soutěže. To je strašně důležitá věc.

Když jste zmínil veřejnoprávní televizi, byl byste pro zvýšení koncesionářského poplatku pro Českou televizi?

Ano, není to populární, ale byl bych pro to. Nemůžeme veřejnoprávní televizi týrat podfinancováním.

Víte, že se v tom lišíte od některých vládních politiků, kteří nechtějí ČT přidávat?

Ale já jsem rád, že se lišíme v názorech. Já si pamatuji doby, kdy jsme volili kandidáty Národní fronty a všichni měli stejný názor. Demokracie je o tom, že máme různé názory.

Budete přesvědčovat kolegy z vlády, aby ČT dostala víc peněz?

Budu je o tom přesvědčovat čísly, budu je o tom přesvědčovat svou zkušeností.

Koho byste rád viděl jako příštího prezidenta?

Jakéhokoli slušného člověka, nikoli hulváta.

Z těch, co se přihlásili, byste si vybral?

Určitě bych si vybral. Chcete, abych dal polibek smrti? Ale já to řeknu. V této napjaté době, kdy za humny je válka, jako vrchního velitele vojsk mít generála není tak špatné. A za druhé, já vám zaručuji, že pan generál Pavel má prověrku.