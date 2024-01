Kdo se děsí Istanbulské úmluvy. Senátoři se báli i odebírání dětí, říká Láska

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Nepřijetí Istanbulské úmluvy v Senátu způsobily i dezinformace, třeba o odebírání dětí nebo zákazu Velikonoc. Do budoucna je to pro Česko velký škraloup a vláda by měla přijít s jasnými kroky, jak ošetřit problematiku, kterou úmluva řeší, uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz senátor Václav Láska z klubu SEN 21.