„Musíme udělat maximum pro to, abychom kandidovali v koalicích v senátních volbách. Senát je stále pojistka proti extremistické populistické vládě. Jistě, nemůže některé kroky zastavit, ale může je zbrzdit a zablokovat případné ústavní změny. Proto musíme bojovat za to, aby v Senátu zůstala demokratická většina,“ vyzval o víkendu na sněmu TOP 09 Pospíšil.
TOP 09 je v Senátu ve společném senátním klub s občanskými demokraty. A třicetičlenný klub ODS + TOP 09 je nyní v Senátu nejsilnější. V senátních volbách bude hájit osm křesel ve volebních obvodech, kde kandidáti jedné či druhé strany uspěli v roce 2020. Mezi nimi i dva členové TOP 09, místopředseda společného klubu Jan Grulich, který uspěl ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou, a Tomáš Třetina na Znojemsku.
Mandát v příštím roce končí také například bývalé šéfce Sněmovny za ODS Miroslavě Němcové na Praze 1.
Senátní volby vůbec nebudou marginální také podle nového šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla. „Význam Senátu při aktuálním rozložení sil v Poslanecké sněmovně opět naroste,“ řekl. Senát může brzdit návrhy koalice ANO, SPD a Motoristé.
„Musíme úzce a pro voliče srozumitelně spolupracovat, nabídnout voličům znovu sílu, které mohou věřit, a to znamená zapomenout na stranické osobní křivdy a někdy i sobecké ambice,“ vyzval i končící premiér Petr Fiala, který už v lednu nebude obhajovat post šéfa ODS. Úzká spolupráce dosavadních vládních stran musí podle něj pokračovat, i když se koalice SPOLU uložila po volbách do Sněmovny k jakémusi zimnímu spánku.
Nejtěžší úkol bude mít napřesrok klub Starostové a nezávislí. Bude totiž obhajovat v jedenácti volebních obvodech, přičemž nyní má klub STAN 18 členů, tři místa budou obhajovat lidovci a jedno také Piráti, takže celkem budou strany původní pětikoalice Petra Fialy hájit 23 křesel.
Starostové ovládli Senát, vládní strany propadly, ČSSD přišla o klub
Když byly senátní volby v roce 2020 v průběhu covidu a u moci byl tehdy Andrej Babiš v koalici se sociální demokracií, kterou tehdy tolerovali komunisté, vyhrálo ANO v jediném obvodě v Karviné, takže senátní volby budou pro vítěze letošních voleb do Sněmovny šancí výrazně změnit mocenské poměry v Senátu.