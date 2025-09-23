Senátní výbor podpořil nominaci Bartoně a Smolka na ústavní soudce

Autor: ,
  11:38
Senátní výbor pro lidská práva jednomyslně podpořil nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Bartoň, který je vedoucím katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obdržel hlasy všech devíti přítomných členů výboru, stejně jako bývalý vládní zmocněnec u Soudního dvora EU Smolek.
Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek hostem pořadu Rozstřel. Moderuje Vladimír Vokál. (21. června 2021) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Senát bude o nominacích rozhodovat 16. října. Do té doby kandidatury ještě projedná senátní ústavně-právní výbor.

Bartoň má podle nominačního dopisu prezidenta Petra Pavla „hluboký vhled do současného ústavního práva a jeho trendů, zná judikaturu i praktické problémy ústavního soudnictví“. Vedle působení v akademické sféře byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády, u Ústavního soudu působí již nyní jako soudcovský asistent.

Prezident Pavel navrhl Senátu dva kandidáty na ústavní soudce

Smolek vystudoval komunitární právo, mezinárodní právo a právo životního prostředí, je vrchním ředitelem právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí a byl vybrán jako vedoucí české mise při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích. Podle prezidenta může Ústavnímu soudu nabídnout i zkušenosti vysokého státního úředníka.

Senátní výbor podpořil nominaci Bartoně a Smolka na ústavní soudce

