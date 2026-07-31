Ze zveřejněných jmen je zřejmé i to, že vládní a opoziční strany zvolily jinou strategii. Hnutí ANO jde do voleb ve všech obvodech samostatně. Kandidáti často stojí proti zástupcům SPD, které plánuje představit nominace v 26 z 27 obvodů.
Naopak Motoristé se na senátní volby podle slov poslance Borise Šťastného nesoustředí a je možné, že nenasadí ani jednoho kandidáta.
Je otázka, zda byl čas, prostor a zájem z ANO hledat známé mediální tváře pro Senát. Podle zveřejněných jmen se mi nezdá, že by tomu věnovali úsilí.