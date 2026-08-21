O Senát zabojuje nejméně kandidátů od roku 1998

Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. Lhůta pro registrace do senátních voleb, jejichž první kolo se uskuteční 9. a 10. října společně s komunálními volbami, v pátek skončila.
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Snižující se počet kandidátů je dán zejména dohodami současných opozičních uskupení na společných adeptech nebo podpoře některých z nich. Před šesti lety si lidé ve 27 senátních obvodech, kde se letos bude hlasovat, mohli vybrat z 235 přihlášených adeptů. O dva roky později si jinou třetinu senátorů mohli vybrat mezi 178 adepty a při zatím poslední obměně před dvěma lety kandidovalo 169 uchazečů.
Radnice v sídlech volebních obvodů k volbám zaregistrovaly všechny přihlášené uchazeče s výjimkou Kladenska, kde se nezávislý kandidát Konstantin Paťukov vzdal kandidatury ještě před registrací. Největší výběr budou mít voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází devět kandidátů. Naopak na Rychnovsku se přihlásili jen dva a senátora si tam lidé zvolí už v prvním kole.