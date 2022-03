Senátorům vadí záruka beztrestnosti pro české obránce Ukrajiny

Senátní komise v úterý nepodpořila ani senátorskou novelu branného zákona, na základě níž by se Češi mohli začlenit do ukrajinských ozbrojených složek na základě vládní výjimky. Podle předsedy komise Zdeňka Hraby ze STAN by to bylo „nejhorší řešení ze všech možných“, neboť předem zaručuje beztrestnost.

„Tuto abolici lze udělit na už spáchané trestné činy,“ řekl po jednání komise její místopředseda Michael Canov (SLK). „Slibovat dopředu, že něco bude abolizováno je jak ze zákona, tak z logiky věci chybné,“ uvedl Canov.

Canov se domnívá, že by se mělo postupovat v souladu se stávajícím branným zákonem, kdy prezident může udělit souhlas s působením v zahraniční armádě. Zájemci se mají obrátit na ministerstvo obrany, které ji se svým stanoviskem předloží hlavě státu ke schválení. Současně ale Canov uvedl, že postup schvalování je třeba zrychlit.

284 žádostí na konci prvního březnového týdne

Premiér Fiala už dříve uvedl, že vzhledem k počtu žádostí není možné zájemcům poskytnout individuální schválení. Na konci prvního březnového týdne evidovalo Ministerstvo obrany ČR 284 žádostí o zapojení se do ukrajinských ozbrojených sil. Na Hrad se do poloviny března podle prezidentova mluvčího obrátilo na 600 zájemců.

Podle premiéra je udělení abolice lidem, kteří odejdou bojovat za Ukrajinu, výhodnější než senátorská novela branného zákona. Novela má umožnit českým občanům vstoupit do ozbrojeného sboru jiného státu, pokud to bude armáda uvedená v nařízení vlády a bude to v souladu s podmínkami tohoto nařízení.

Pokud by s novelou souhlasit i Senát, normu by nejprve dostala k posouzení vláda, poté by ji schvalovala Sněmovna. V případě jejího souhlasu by o novele znovu rozhodoval Senát a nakonec prezident. Celý proces by tak trval až několik měsíců.

