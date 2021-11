Senátoři proberou další postup kvůli plánu na převedení Zemanových pravomocí

Senátoři ze stálé komise pro Ústavu a parlamentní procedury budou diskutovat o plánu na dočasné odebrání pravomocí prezidentovi Miloši Zemanovi podle článku 66 Ústavy České republiky. Politici to začali zvažovat poté, co byl Zeman 10. října převezen do Ústřední vojenské nemocnice.