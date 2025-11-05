Senátní a komunální volby ukážou, zdali lze TOP 09 ještě zachránit, říká Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil (TOP 09) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Dominika Hejl Hromková
  20:00
Poslanec Jiří Pospíšil nebude kandidovat na předsedu TOP 09, ačkoliv by po odchodu Markéty Pekarové Adamové patřil mezi favority. Osud jeho strany mu však leží na srdci a udělá vše proto, aby ji zachránil. V rozhovoru pro iDNES.cz mluvil také o pravděpodobném zániku koalice SPOLU, parlamentních volbách a jejich důsledcích a vrátil se ke korupční kauze Dozimetr.

V sobotu TOP 09 čeká sněm, kde si bude volit nové vedení. Proč nebudete kandidovat na předsedu strany?
Přece jenom jsem půl roku otcem malé Medy. Chci se jí věnovat, ale taky jsem připraven topce pomáhat a být ve vedení, jen funkce předsedy je natolik časově náročná, že si nedovedu představit, jak bych skloubil funkci otce a funkci lídra politické strany. A to i přesto, že mi partner pomáhá a v zásadě se o Medu staráme společně. Budu kandidovat na místopředsedu.

Zdeněk Hřib s Petrem Hlubučkem seděl v městské radě. To Piráti s ním seděli v radě a hlasovali o projektech, které navrhoval. Pan Hřib, který byl tehdy primátor, tady vytváří dojem, že je největší protikorupční bojovník, tak je to otázka spíš na něj.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Senátní a komunální volby ukážou, zdali lze TOP 09 ještě zachránit, říká Jiří Pospíšil

Premium

Poslanec Jiří Pospíšil nebude kandidovat na předsedu TOP 09, ačkoliv by po odchodu Markéty Pekarové Adamové patřil mezi favority. Osud jeho strany mu však leží na srdci a udělá vše proto, aby ji...

