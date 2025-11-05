Senátní a komunální volby ukážou, zdali lze TOP 09 ještě zachránit, říká Jiří Pospíšil

V sobotu TOP 09 čeká sněm, kde si bude volit nové vedení. Proč nebudete kandidovat na předsedu strany?
Přece jenom jsem půl roku otcem malé Medy. Chci se jí věnovat, ale taky jsem připraven topce pomáhat a být ve vedení, jen funkce předsedy je natolik časově náročná, že si nedovedu představit, jak bych skloubil funkci otce a funkci lídra politické strany. A to i přesto, že mi partner pomáhá a v zásadě se o Medu staráme společně. Budu kandidovat na místopředsedu.
Zdeněk Hřib s Petrem Hlubučkem seděl v městské radě. To Piráti s ním seděli v radě a hlasovali o projektech, které navrhoval. Pan Hřib, který byl tehdy primátor, tady vytváří dojem, že je největší protikorupční bojovník, tak je to otázka spíš na něj.