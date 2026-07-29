Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku od ledna příštího roku

Poslanci do novely vložili úpravu superdávky. Podpora na bydlení se v ní bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny mají patřit i samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do sedmi let.
Zvýšení rodičovského příspěvku je hlavním bodem jednání Senátu.
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Růst rodičovského příspěvku doporučily oba výbory, které se novelou o státní sociální podpoře zabývaly. Sociální výbor doporučil přijmout i výzvu vládě, aby připravila další novelu s automatickou valorizací příspěvku. Snahu opozice, která o to usilovala ve Sněmovně, koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla.
Volba jednoho člena Rady České televize
Na programu je i volba jednoho člena Rady České televize. O místo v raddě po spisovateli Jiřím Padevětovi, který rezignoval, protože na podzim kandiduje do Senátu v centru Prahy, usiluje pět kandidátů.
Bývalý ministr kultury Daniel Herman, ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který v radě působil do letošního března, historik Jiří Rajlich, právník a bývalý producent Richard Němec a Alice Němcová Tejkalová, která byla po ukončení novinářské kariéry mimo jiné děkankou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní je vedoucí katedry žurnalistiky na této fakultě.
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Herman, Řehák, Rajlich i Němec se v úterý představili v Senátu při veřejném slyšení, Němcová Tejkalová se z něj omluvila z rodinných důvodů.
Senát projedná, zda nemají lékaři za každou cenu udržovat při životě nevyléčitelně nemocné
Senát má na programu i návrh novely zákona o paliativní péči od sedmnáci senátorů, který iniciovala Věra Procházková z ANO a který má umožnit neudržovat pacienta při životě za každou cenu.
„Nezavádí eutanazii, jak je mi podsouváno,“ odmítla kritiku senátorka za ANO Věra Procházková, když ho letos poprvé představovala kolegům.
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Předkladatelé návrhu, jichž je celkem sedmnáct a jsou ze čtyř různých klubů, chtějí prosadit normu, která dá lékařům možnost rozhodnout, zda nepokračovat v život udržující léčbě, která by už pacientovi nepřinesla užitek. A zároveň dá možnost pacientovi odmítnout jakoukoli léčbu, i když by to pro něj mohlo mít fatální důsledky, tedy smrt.
Novela zákona o paliativní péči nejpíš v Senát neprojde. Výbor pro zdravotnictví návrh podpořil, naopak výbor pro sociální politiku nikoli. Ústavněprávní výbor přijal usnesení, že problematika rozhodování o péči na konci života je jedno z nejzávažnějších současných etických právních a klinických témat. A že k přijetí závazného právního dokumentu o tomto tématu je nutná široká odborná právní a etická diskuze. Negativně se k předloze postavily i odborné společnosti.