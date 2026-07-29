Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku od ledna příštího roku

Josef Kopecký
  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Senát ve středu rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun od ledna příštího roku. U dvojčat a vícerčat se má částka zvýšit ze 700 na 800 tisíc korun. Změna se má týkat jen dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče od začátku příštího roku.

Poslanci do novely vložili úpravu superdávky. Podpora na bydlení se v ní bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny mají patřit i samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do sedmi let.

Zvýšení rodičovského příspěvku je hlavním bodem jednání Senátu.

Poslanci zvýšili rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Kdo na něj dosáhne?

Růst rodičovského příspěvku doporučily oba výbory, které se novelou o státní sociální podpoře zabývaly. Sociální výbor doporučil přijmout i výzvu vládě, aby připravila další novelu s automatickou valorizací příspěvku. Snahu opozice, která o to usilovala ve Sněmovně, koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla.

Volba jednoho člena Rady České televize

Na programu je i volba jednoho člena Rady České televize. O místo v raddě po spisovateli Jiřím Padevětovi, který rezignoval, protože na podzim kandiduje do Senátu v centru Prahy, usiluje pět kandidátů.

Bývalý ministr kultury Daniel Herman, ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který v radě působil do letošního března, historik Jiří Rajlich, právník a bývalý producent Richard Němec a Alice Němcová Tejkalová, která byla po ukončení novinářské kariéry mimo jiné děkankou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní je vedoucí katedry žurnalistiky na této fakultě.

ČT nemá být nikdy na TikToku a „ikona Moravec“. Kandidáti bojují o místo v radě

Herman, Řehák, Rajlich i Němec se v úterý představili v Senátu při veřejném slyšení, Němcová Tejkalová se z něj omluvila z rodinných důvodů.

Senát projedná, zda nemají lékaři za každou cenu udržovat při životě nevyléčitelně nemocné

Senát má na programu i návrh novely zákona o paliativní péči od sedmnáci senátorů, který iniciovala Věra Procházková z ANO a který má umožnit neudržovat pacienta při životě za každou cenu.

„Nezavádí eutanazii, jak je mi podsouváno,“ odmítla kritiku senátorka za ANO Věra Procházková, když ho letos poprvé představovala kolegům.

Změňme péči o umírající, navrhuje skupina senátorů. Krok k eutanazii, bouří se kritici

Předkladatelé návrhu, jichž je celkem sedmnáct a jsou ze čtyř různých klubů, chtějí prosadit normu, která dá lékařům možnost rozhodnout, zda nepokračovat v život udržující léčbě, která by už pacientovi nepřinesla užitek. A zároveň dá možnost pacientovi odmítnout jakoukoli léčbu, i když by to pro něj mohlo mít fatální důsledky, tedy smrt.

Novela zákona o paliativní péči nejpíš v Senát neprojde. Výbor pro zdravotnictví návrh podpořil, naopak výbor pro sociální politiku nikoli. Ústavněprávní výbor přijal usnesení, že problematika rozhodování o péči na konci života je jedno z nejzávažnějších současných etických právních a klinických témat. A že k přijetí závazného právního dokumentu o tomto tématu je nutná široká odborná právní a etická diskuze. Negativně se k předloze postavily i odborné společnosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu

Stovky nahých lidí pomalovaných barvami pózovaly na náměstí v Las Palmas pro...

Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...

Zvykejte si na levné máslo. Cenová válka řetězců přinesla nový standard

ilustrační snímek

Zapomeňte na šílené ceny minulých let. Máslo za dvacet korun už není výjimečnou akcí jednoho řetězce, ale novým pravidlem hry. Obchody hromadně zlevňují, jenže v regálech na vás kvůli tomu čekají...

29. července 2026

Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku od ledna příštího roku

ilustrační snímek

Senát ve středu rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun od ledna příštího roku. U dvojčat a vícerčat se má částka zvýšit ze 700 na 800 tisíc korun. Změna se má týkat jen...

29. července 2026

Zájem o bankomaty v Česku klesá. Posiluje ale cashback, hlavně na venkově

ilustrační snímek

Zájem Čechů o výběr hotovosti z bankomatů postupně klesá. Podle údajů Sdružení pro bankovní karty se v roce 2023 uskutečnilo v tuzemsku 147 milionů výběrů, loni to už bylo jen 131 milionů. Klesající...

29. července 2026

Černý den technologických gigantů. Kvůli AI horečce se na burze přelévají biliony dolarů

Premium
ilustrační snímek

Investoři do technologických akcií mají důvod k nervozitě. Minulý týden se tržní hodnota těch největších firem v oboru propadla o osm set miliard dolarů kvůli nespokojenosti s oznámenými...

29. července 2026

Emoce kolem očkování v lékárnách. Pobouřil i humor pediatra s dítětem v rakvi

Premium
ilustrační snímek

Česko patří podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k zemím s nízkou proočkovaností proti chřipce. Proto spolu s odborníky připravil novelu zákona, která má umožnit očkování dospělých...

29. července 2026

Na vedra mají existovat krizové plány jako u povodní, říkají experti. Dnes ale chybí

Premium
Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše...

Jak nepříjemné, ale i nebezpečné mohou být dny se čtyřicetistupňovými vedry, si Česko i velká část Evropy zažily koncem června. A tento týden by se situace podle předpovědi mohla opakovat. Řada měst...

29. července 2026

Necílili jsme na civilisty, říká ukrajinský ministr. Musíte nás odškodnit, zní z Íránu

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha (6. února 2026)

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha oznámil, že telefonoval svému íránskému protějšku Abbásovi Arakčímu, aby mu vysvětlil, že veškeré bojové akce Ukrajiny jsou zaměřené výhradně na obranu před...

28. července 2026  22:31

OBRAZEM: Byl jako člen rodiny. Trump i další se loučili se senátorem Grahamem

Pietní obřad za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. (28....

Veterán americké vrcholné politiky Lindsey Graham zemřel 11. července ve věku 71 let. Republikánský senátor dlouhodobě podporoval americkou pomoc Ukrajině a Izraeli. Na pohřeb spojence Donalda Trumpa...

28. července 2026  21:56

Na americké základně v Koreji došlo k úniku extrémně toxického bílého fosforu

ilustrační snímek

Jihokorejské úřady v úterý nařídily evakuaci civilistů poté, co se na americké vojenské základně jižně od metropole Soulu objevilo podezření na únik bílého fosforu. Na místo dorazili specialisté,...

28. července 2026  21:32

Fujimoriová se stala prezidentkou Peru. Na inauguraci dorazil Felipe VI. nebo Milei

Slavnostní inaugurace nové peruánské prezidentky Keiko Fujimoriové (28....

Keiko Fujimoriová se v úterý ujala funkce prezidentky Peru, před kongresem složila přísahu. Pravicová politička vyhrála druhé kolo prezidentské volby ze začátku června s příslibem zatočit s...

28. července 2026  21:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Světlo na konci tunelu.“ Úřady ve Španělsku odvolaly evakuace řady obcí

Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli...

Španělské ministerstvo vnitra oznámilo, že od úterních 17 hodin odvolává evakuace některých obcí, které úřady nařídily kvůli rozsáhlému požáru v madridském regionu a okolí. Ten se podle ministra...

28. července 2026  21:11

Morawiecki kvůli rozkolu v PiS odstoupil z čela frakce v Evropském parlamentu

Polský premiér Mateusz Morawiecki představuje program své vlády a žádá...

Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki v souvislosti s vyloučením z polské opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) rezignoval na funkci předsedy frakce Evropských konzervativců a reformistů...

28. července 2026  21:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×