Senátoři rozhodnou o přidání miliard do zdravotnictví a příspěvků pro OSVČ

Od letošního června se zvednou platby státu o 500 korun na osobu za měsíc a od ledna 2021 o dalších 200 korun. Letos stát za každého pojištěnce odvádí 1067 korun měsíčně.

Zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha potřebuje finanční injekci ještě víc než kdy předtím. Probíhající pandemie covid-19 a přijatá opatření k ochraně zdraví obyvatel měla totiž vliv na výdaje z veřejného zdravotního pojištění. „Finanční podpora ze státního rozpočtu umožní zachovat stávající dostupnost a kvalitu zdravotní péče,“ uvedl Vojtěch při schvalování zákona ve Sněmovně.

Senát prodlouží vyplácení bonusu OSVČ

Senát bude rozhodovat i o prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu osobám samostatně výdělečně činným a to teoreticky až do 8. června. Do 8. června proto, že to bylo původně datum, do něhož vláda původně rozepsala rozvolňování svých opatření. Pak to urychlila a počítá s harmonogramem do 25. května, kdy mají být například přístupné i vnitřní prostory restaurací.

Za každý den, kdy bylo nějak omezeno podnikání OSVČ, může dotyčný zažádat stát prostřednictvím finančních úřadů o pětistovku. Za období do konce dubna od začátku nouzového stavu 12. března tak mohly OSVČ získat kompenzační bonus 25 tisíc korun. A výplat bonusu má pokračovat i dál.

Státní záruka 150 miliard korun se mát týkat komerčních úvěrů pro firmy s nejvýše 500 zaměstnanci. I o tom rozhodne ve středu Senát.

