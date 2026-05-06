Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

I přes výhrady schváleno. Menší pojišťovny dostanou od VZP osm miliard, kývl Senát

Autor: ,
  12:34aktualizováno  12:39
Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění.
Fotogalerie1

Tisková konference Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) na téma strategie VZP do roku 2030. Na snímku Ivan Duškov, ředitel VZP ČR. (30. března 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Rozhodl o tom přes výhrady části svých členů, kteří úpravu označovali za nesystémovou. Novelu o zdravotním pojištění nyní dostane k podpisu prezident.

Převod je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) reakcí na rozkolísání systému v posledních čtyřech letech zejména kvůli schodkovým úhradovým vyhláškám, kdy výdaje oborových pojišťoven převyšovaly jejich příjmy. Na takové mimořádné situace neumí nynější přerozdělovací mechanismus podle ministra reagovat.

Menší pojišťovny dostanou 7,9 miliard z VZP. Okradení pojištěnců, kritizuje opozice

Částka, která se bude přesouvat mezi pojišťovnami, se podle zdůvodnění odvíjí od zdravotního pojištění uprchlíků z Ukrajiny. Za běžence před ruskou válkou na Ukrajině platí pojistné stát. U VZP má pojištění podle důvodové zprávy devět z deseti těchto Ukrajinců, přičemž čerpají významně méně péče než jiní lidé. VZP do konce loňského října vydělala ve skupině ukrajinských pojištěnců zhruba 10,5 miliardy korun a šestice oborových pojišťoven dohromady asi 2,6 miliardy korun.

Rozdělovat se bude podle novely rozdíl mezi zisky VZP a zaměstnaneckých pojišťoven. „Bez takového opatření je ohrožena již v krátkodobém horizontu splatnost poskytnutých hrazených zdravotních služeb vůči poskytovatelům,“ uvedl Vojtěch. Potřebné zásadnější reformy systému veřejného zdravotního pojištění ke zvýšení jeho odolnosti a efektivity podle něj není možné činit v situaci, kdy hrozí ukončení činnosti několika zaměstnaneckých pojišťoven částečně i z důvodů, které nebyly schopny ovlivnit.

Místo dopisu aplikace i masáž za očkování. Nový šéf VZP představil chystané změny

Za nesystémové řešení označila novelu například lidovecká senátorka Ivana Váňová, podle níž by na vyčerpání finančních rezerv menších pojišťoven neměli doplácet klienti VZP. Ministr ji ujišťoval, že péči o ně přerozdělení neohrozí.

„Nejdříve musíme stabilizovat, abychom mohli reformovat,“ uvedl Vojtěch k volání senátorů po reformě systému zdravotního pojištění. Tomáš Třetina (TOP 09) doporučoval snížit počet zdravotních pojišťoven z celkových sedmi na pět až tři. Vojtěch to nevyloučil, zároveň ale podotkl, že nelze slučovat pojišťovny v hospodářských problémech. Zároveň uvedl, že je lepší mít více pojišťoven než jednu monopolní jako ve Velké Británii.

Ministr také slíbil zvýšit pro příští rok platby za státní pojištěnce. Poukázal i na to, že nároky systému se budou zvyšovat kvůli tomu, že porodnost v Česku byla loni nejnižší v historii od 18. století, zatímco do 15 let se zdvojnásobí počet lidí nad 80 let, kteří budou potřebovat zdravotní péči.

23. února 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

I přes výhrady schváleno. Menší pojišťovny dostanou od VZP osm miliard, kývl Senát

Tisková konference Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) na téma strategie...

Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské...

6. května 2026  12:34,  aktualizováno  12:39

Vláda si otevírá cestu ke schodku na příští rok přes 400 miliard korun, řekl Jakob

Přímý přenos
Jan Jakob (TOP 09) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Ta se zabývá...

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se na mimořádné schůzi Sněmovny pokusí prosadit novelu zákona upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice varuje před pokusem o...

6. května 2026  5:35,  aktualizováno  12:30

Při hašení obřího požáru v Polsku se zřítil letoun, pilot zemřel

Hasičské auto projíždí kouřem z lesního požáru na jihovýchodě Polska. (6....

Během hašení rozsáhlého požáru na jihovýchodě Polska se v úterý pozdě večer zřítil letoun polské výroby M-18 Dromader, jeho pilot zahynul. Neštěstí vyšetřuje prokuratura, informují polská média. Od...

6. května 2026  12:24

„Neinformovali nás, že Hrad nic neví.“ Festival se omluvil za reklamu s Pavlem

V polském Těšíně se objevily reklamní plakáty s českým prezidentem Petrem...

Festival Kino na hranici se vyjádřil k plakátům s logem firmy Alpine pro a prezidentem Petrem Pavlem, které v polském Těšíně použil pro propagaci odpočinkové zóny. Upozornil, že za vizuálem, vůči...

6. května 2026  12:13

USA přeruší ochranu lodí v Hormuzském průlivu, snaží se o příměří s Íránem

Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis...

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem...

6. května 2026  1:10,  aktualizováno  12:12

Rusko odsoudilo myčku nádobí k 19 letům. Tvrdí, že verbovala pro Ukrajinu

Sledujeme online
Legie „Svoboda Ruska“ vznikla v březnu 2022 a je složena z dezertérů ruské...

Soud v Moskvě odsoudil na 19 let vězení obyvatelku ruského hlavního města Alexandru Žitenkovou. Podle obžaloby se Žitenková nechala zaměstnat jako myčka nádobí v kadetském sboru ruského vyšetřovacího...

6. května 2026  11:47

RECENZE: Eichmanna už Izraelci našli, kdy přijdu na řadu já? trne doktor Mengele

60 % Premium
Z filmu Zmizení Josefa Mengeleho

Gregor, Peter, Pedro. Jména, pod kterými se uprchlý nacistický zločinec skrýval, tvoří kapitoly premiérového snímku Zmizení Josefa Mengeleho, v němž titulní roli „anděla smrti z Osvětimi“ ztvárnil...

6. května 2026  11:45

Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Neušetřili ani své příbuzné

ilustrační snímek

Velký investiční podvod s téměř třemi stovkami poškozených a škodou za 118 milionů korun odhalili moravskoslezští kriminalisté. Čtveřice podvodníků, z nichž dva byli finančními poradci ve stavebních...

6. května 2026  11:42

Loď s hantavirem zakotví na Kanárských ostrovech, nakažené vyzvednou vrtulníky

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Na Kanárské ostrovy míří výletní loď MV Hondius, na jejíž palubě se rozšířila nákaza hantavirem. Španělská vláda umožnila přístup na ostrovy poté, co se dohodla se Světovou zdravotnickou organizací...

6. května 2026  8:52,  aktualizováno  11:41

Tejc podal stížnost proti podmínce za týraní psa, trest se už nezmění

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministr spravedlnosti Jeroným...

Premiér Andrej Babiš v únoru uvedl, že nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže z Uherskohradišťska, který týral psa. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc nyní sdělil, že podává v...

6. května 2026  11:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Krajně znepokojivé. Židovské obce jsou proti koncertu Kanyeho Westa v Praze

Raper Kanye West uspořádal první shromáždění na podporu své prezidentské...

Federace židovských obcí nesouhlasí s plánovaným koncertem kontroverzního amerického rapera Ye, známého jako Kanye West, který se má uskutečnit v červenci v pražské Chuchli. Považuje za nepřijatelné,...

6. května 2026  11:19

Kypr již pociťuje důsledky války s Íránem, rezervací na léto o třetinu ubylo

Výhled na pláž Nissi v kyperském letovisku Ayia Napa, jedné z nejoblíbenějších...

Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezonu na Kypru je letos asi o třetinu nižší, než byl loni touto dobou, informovala podle místních médií Kyperská asociace hotelů (PASYXE). Podle ní je...

6. května 2026  11:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.