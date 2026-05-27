Senát navrhl vyznamenat Alici Masarykovou, Kuberu nebo Donutila

Adepty na Řád bílého lva jsou major četnictva Jindřich Biskup za účast v protinacistickém odboji a generálové a legionáři Prokop Kumpošt a Jan Vančura. Masaryková a Kubera figurují v desítce kandidátů na Řád TGM spolu s Václavem Sedláčkem, který byl tak jako student Jan Opletal zastřelen při potlačení protinacistických demonstracích 28. října 1939 v Praze.
Medaili Za hrdinství by si podle senátorů letos zasloužili spolu s dalšími deseti navrženými otec a syn Tomášové Machatí, kteří loni v listopadu v Chrastavě na Liberecku zachránili život jedenáctiletému chlapci, kterému náhle selhalo srdce. K adeptům patří také Tomáš Hercík za pomoc svým kolegům z Filozofické fakulty Karlovy univerzity i policii při tragické střelbě v prosinci 2023.
Nejpočetnější skupinu tvoří 86 návrhů na medaili Za zásluhy. Mezi navržené patří kromě trojice herců spisovatel a dramatik Ladislav Smoček, hudebník Michal Prokop nebo šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov. Na stejné ocenění byli nominováni i profesor matematiky Milan Hejný, kardiolog Jan Janoušek, fyzik a emeritní rektor Masarykovy univerzity Eduard Schmidt, spoluzakladatel a dlouholetý ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl nebo geograf a hydrolog Bohumír Janský.
V seznamu nominovaných je z bývalých členů Senátu také někdejší ministr vnitra Jan Ruml, bývalá ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká, diplomatka Jaroslava Moserová a lékař Richard Sequens.
Zatím nejvíce kandidátů navrhl Senát předloni, a to 125 v rámci 114 nominací, z nichž některé byly společné pro více adeptů. Jedna z nich se týkala šestičlenné odbojové skupiny bratří Mašínů, které horní parlamentní komora stejně jako loni nenavrhla. Prezident Petr Pavel dal opakovaně najevo, že by měl s jejich oceněním problém.