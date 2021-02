Senátoři ve volební novele chtějí prosadit také zavedení korespondenční volby

„Shodli jsme se na tom, že si nebudeme jako Senát klást žádné nepodkročitelné požadavky a že jsme skutečně připraveni se s Poslaneckou sněmovnou bavit takovým způsobem, abychom našli co možná nejlepší řešení,“ tlumočil Vystrčil výsledky jednání.



Schůzka vedení obou komor a jejich klubů by se podle Vystrčila měla uskutečnit na základě expertních stanovisek. Senát si kvůli tomu na příští úterý pozval sedm odborníků na ústavní právo a volební systémy. Jejich stanoviska chce zprostředkovat na senátním webu. Se zástupci Sněmovny pak chtějí senátoři probrat podmínky, které by měly být vtěleny do návrhu volebního zákona. „A to proto, abychom maximálně urychlili jeho vznik a jeho schválení,“ dodal Vystrčil.

Jednání obou komor by se mohlo podle Vystrčila uskutečnit už příští týden, nebo v týdnu následujícím. Záležet bude na tom, jaké změny se v komorách povede předjednat i za přispění ústavních komisí a ústavně-právních výborů. Podle předsedy senátorů STAN Petra Holečka by Sněmovna mohla novelu schválit v dubnu tak, aby dala Senátu dost času na její projednání. Na volebních úpravách se Sněmovna a Senát musejí shodnout.



Vedení Senátu a senátorských klubů se shodlo na tom, že k volebním úpravám by bylo vhodné využít poslaneckou novelu volebního zákona, kterou před časem předložila KDU-ČSL. Shoda panovala také na zachování 14 volebních krajů. Potvrdil to senátor Jaroslav Větrovský, předseda klubu ProRegion, který sdružuje senátory za vládní ANO a ČSSD. Premiér Andrej Babiš minulý týden preferoval vládní novelu, které by ve volebním zákoně nahradila pasáže zrušené Ústavním soudem.

Ústavní soud zrušil minulou středu část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Škrtal v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a rozdělování mandátů. Nově také koalicím stran stačí pro vstup do Sněmovny pět procent hlasů. Případná novela se uplatní již při letošních sněmovních volbách.