Senát oslaví třicet let. Čekají ho volby, které v něm mohou změnit poměr sil

Zatímco ve Sněmovně má většinu 108 křesel koalice ANO, SPD a Motoristů, v Senátu má zatím převahu opozice. Na podzim ovšem mohou strany bývalé pětikoalice přijít až o 23 křesel.
Když byly senátní volby v obvodech, kde budou letos v říjnu, před šesti lety v průběhu covidu, u moci byl také Andrej Babiš a jeho ANO. Toto hnutí tehdy volby do horní komory parlamentu vyhrálo v jediném obvodě v Karviné. Senátní klub ANO má nyní 15 členů a Babišovo hnutí obhajuje jediný post. Zato STAN 11 obvodů z 18, klub ODS a TOP 09 může přijít až o osm obvodů, lidovci o tři, plus bude obhajovat Adéla Šípová, která byla zvolena za Piráty.
Vystrčil řekl, že první kolo senátních voleb by mělo být 9. a 10. října, spolu s volbami komunálními.
Setkání současných i bývalých senátorů za účasti prezidenta Pavla bude v květnu
Předseda Senátu Vystrčil v úterý oznámil, že 26. května se uskuteční setkání všech současných i bývalých senátorů, kterého se zúčastní i prezident Petr Pavel.
„Proč je to zrovna 26. května? Bude to 106 let od chvíle, kdy se konala první schůze Senátu Národního shromáždění republiky československé, měl své první zasedání 26. května roku 1920 a my jsme historicky na něj navázali,“ řekl Vystrčil.
Třicet let od ustavení českého Senátu připadá na 18. prosince 2026. Významné jubileum se promítne do řady akcí během celého roku, horní komora chystá nové prohlídky Valdštejnského paláce nebo diskuse místopředsedkyně a místopředsedů Senátu s veřejností.
K třiceti letům Senátu vznikly i speciální webové stránky. Po celý rok Senát podle Vystrčila plánuje intenzivní spolupráci s mladými lidmi.