Senát oslaví třicet let. Čekají ho volby, které v něm mohou změnit poměr sil

Josef Kopecký
  14:49
Třicet let od svého ustavení si letos připomíná Senát. „Rozhodli jsme se, že vizuální styl bude doplněn mottem, které by mělo být součástí Senátu, a to je motto Senát věrný svobodě,“ řekl předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS. Senát čekají na podzim volby ve třetině obvodů, které mohou výrazně změnit poměr sil.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS s publikací ke třicátému výročí horní komory parlamentu | foto: Kancelář Senátu

Zatímco ve Sněmovně má většinu 108 křesel koalice ANO, SPD a Motoristů, v Senátu má zatím převahu opozice. Na podzim ovšem mohou strany bývalé pětikoalice přijít až o 23 křesel.

Když byly senátní volby v obvodech, kde budou letos v říjnu, před šesti lety v průběhu covidu, u moci byl také Andrej Babiš a jeho ANO. Toto hnutí tehdy volby do horní komory parlamentu vyhrálo v jediném obvodě v Karviné. Senátní klub ANO má nyní 15 členů a Babišovo hnutí obhajuje jediný post. Zato STAN 11 obvodů z 18, klub ODS a TOP 09 může přijít až o osm obvodů, lidovci o tři, plus bude obhajovat Adéla Šípová, která byla zvolena za Piráty.

Vystrčil řekl, že první kolo senátních voleb by mělo být 9. a 10. října, spolu s volbami komunálními.

Setkání současných i bývalých senátorů za účasti prezidenta Pavla bude v květnu

Předseda Senátu Vystrčil v úterý oznámil, že 26. května se uskuteční setkání všech současných i bývalých senátorů, kterého se zúčastní i prezident Petr Pavel.

„Proč je to zrovna 26. května? Bude to 106 let od chvíle, kdy se konala první schůze Senátu Národního shromáždění republiky československé, měl své první zasedání 26. května roku 1920 a my jsme historicky na něj navázali,“ řekl Vystrčil.

Třicet let od ustavení českého Senátu připadá na 18. prosince 2026. Významné jubileum se promítne do řady akcí během celého roku, horní komora chystá nové prohlídky Valdštejnského paláce nebo diskuse místopředsedkyně a místopředsedů Senátu s veřejností.

K třiceti letům Senátu vznikly i speciální webové stránky. Po celý rok Senát podle Vystrčila plánuje intenzivní spolupráci s mladými lidmi.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Bruslení na zamrzlém rybníce.

Doslova mrazivé pátrání absolvovali v úterý policisté u Vranovské přehrady na Znojemsku, kde hledali muže, který se v pondělí nevrátil z bruslení. Neblahá předtucha se potvrdila, když pátrači...

6. ledna 2026  15:45

Kuba s hrůzou vyhlíží postmadurovskou éru. Výpadek dodávek ropy zavání katastrofou

Havana. Mítink proti americké intervenci ve Venezuele (3. ledna 2025)

Po Venezuele není v Americe žádná další země, která by byla nedávnými událostmi v Caracasu zasažena více než Kuba. Venezuela totiž dodává na Kubu přibližně 35 000 barelů ropy denně – žádný z dalších...

6. ledna 2026  15:38

Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy zrušily výuku

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je od brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, týká se až 11 tisíc domácností. V Praze je dnes stejně jako...

6. ledna 2026  9:24,  aktualizováno  15:36

Konflikt uvěznil Čechy na jemenském ostrově. Cestují tam navzdory varování

Ilustrační snímek letiště na jemenské Sokotře (1. listopadu 2011)

Na jemenském ostrově Sokotra uvázlo nejméně 27 Čechů. Podle ministerstva zahraničí mají být ve středu obnoveny komerční lety do saudské Džiddy. Resort proto žádá turisty, aby využili k evakuaci tato...

6. ledna 2026  15:35

Jsme šťastní, ale bojíme se ven. Caracas obsadily milice a policie, represe zesílily

Každodenní život ve venezuelském Caracasu poté, co americké síly zajaly tamního...

Ve Venezuele jsou si lidé po americkém únosu prezidenta Nicoláse Madura jistí jednou věcí – represe neskončily, naopak ještě zesílily. V Caracasu hlídkují policisté s automatickými zbraněmi i...

6. ledna 2026  15:31

Babiš dorazil do Paříže na jednání koalice ochotných, přivítal ho Macron

Premiér Andrej Babiš na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se...

Od naší zpravodajky v Paříži Premiér Andrej Babiš se účastní jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. V Elysejském paláci ho vítal francouzský prezident Emmanuel Macron. „Jsem...

6. ledna 2026,  aktualizováno  15:28

Pořádně studené tříkrálové plavání. Ve Vltavě kvůli otužilcům museli bourat led

15. ročník Tříkrálového otužileckého plavání pod Karlovým mostem (6. ledna 2026)

Tradiční tříkrálové otužování v centru Prahy letos provázely extrémní podmínky. Více jak třicet odvážlivců se v pondělí ponořilo do ledové Vltavy u Karlova mostu. Do vody naskákali plavci z lodi a...

6. ledna 2026  15:15

Šlo o terapii, nehladil jsem ji. Psychiatr odmítl obžalobu ze sexuálního chování

Kauza psychiatra Petra Smolíka, kterého obžaloba viní z nevhodného sexuálního...

Psychiatr Petr Smolík odmítl obžalobu, která ho viní z nevhodného sexuálního chování vůči pacientce. Případ mladé ženy, kvůli kterému čelí trestnímu stíhání, označil v úterý u pražského městského...

6. ledna 2026  15:04

Při požáru se propadla střecha, hasiči museli halu na opravu traktorů zbourat

Hasiči v Tehově na Benešovsku zasahují při požáru haly na opravu traktorů. (6....

V Tehově na Benešovsku hořela od brzkého rána hala určená k opravě traktorů, která patří místní střední odborné škole. Hasiči na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, jelikož plameny...

6. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  15:01

Zemřel emeritní primář Šustáček. Lékaře by neměl dělat ten, kdo nemá rád lidi, říkal

Jiří Šustáček byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul...

Ve věku jednaosmdesáti let zemřel druhý lednový den letošního roku uznávaný lékař Jiří Šustáček. Jeho jméno je spojeno především s nemocnicí v Novém Městě na Moravě. Rodák z Radešínské Svratky na...

6. ledna 2026

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Senát oslaví třicet let. Čekají ho volby, které v něm mohou změnit poměr sil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS s publikací ke třicátému výročí horní...

Třicet let od svého ustavení si letos připomíná Senát. „Rozhodli jsme se, že vizuální styl bude doplněn mottem, které by mělo být součástí Senátu, a to je motto Senát věrný svobodě,“ řekl předseda...

6. ledna 2026  14:49

Petarda utrhla muži obě ruce, policie ukázala drastické video

Pražští policisté v Novém roce vyjížděli do ulice K Modřanskému nádraží, kde se...

Amputace obou rukou a devastující zranění břicha, tak skončily novoroční oslavy pro nešťastníka v pražských Modřanech. Šestačtyřicetiletému muži explodovala přímo v dlaních petarda profesionální...

6. ledna 2026  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.