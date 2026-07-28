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Pětice kandidátů se uchází o post v Radě ČT, první vystupuje exministr Herman

Josef Kopecký
Přímý přenos   9:45aktualizováno  10:07
Krátce před bitvou o změnu způsobu financování veřejnoprávní České televize mezi vládou a opozicí vybírá Senát jednoho nového člena Rady ČT. Místo se uvolnilo po spisovateli Jiřím Padevětovi, který bude na podzim kandidovat právě do Senátu. Zájem o místo po něm má pětice kandidátů, z nichž čtyři se v úterý představují v horní komoře parlamentu.

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Jako první se představuje bývalý ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman. „Jako ministr jsem měl mediální legislativu ve své pravomoci,“ řekl Herman.

Jeho soupeři ve volb udou bývalá sportovní novinářka Alice Němcová Tejkalová či ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který už v radě působil tři roky do letošního března po ekonomovi Pavlu Kysilkovi.

Němcová Tejkalová byla po ukončení novinářské kariéry mimo jiné děkankou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, nyní je vedoucí katedry žurnalistiky na této fakultě. Z veřejného projednávání se z rodinných důvodů omluvila, ale samotné volby se zúčastní.

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Na snímku kandidát Daniel Herman. (1. dubna 2026)
Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Na snímku kandidátka Alice Němcová Tejkalová. (1. dubna 2026)
Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci je jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Na snímku kandidát Tomáš Řehák. (1. dubna 2026)
Dnešním hostem pořadu Rozstřel je Jiří Rajlich, historik vojenského letectví. (3. dubna 2023)
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Všichni tři kandidovali, už když členy Rady ČT vybírala Sněmovna. V té si ale vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě pohlídala, aby neuspěl žádný z kandidátů, kterého se do rady snažily dostat opoziční strany.

K jejich protikandidátům patří historik Jiří Rajlich, který působí ve Vojenském historickém ústavu, a zakladatel neziskové organizace Portus Richard Němec. Organizace poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením.

Senát jako celek bude jedno volné místo v Radě ČT obsazovat na schůzi ve středu 29. července.

Šestici členů Rady ČT v červnu zvolila Sněmovna, volbu si ohlídala vládní koalice

Sněmovna začátkem června ve veřejné volbě zvolila šest členů Rady ČT. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav Berkovec, učitelka Lucie Plíšková, která připravovala podcast Sorry, jako! s předsedou ANO Andrejem Babišem, a podnikatel Petr Brozda, kterého nominovala Aliance pro rodinu.

Poslanci zvolili členy Rady ČT. Xaver post uhájil, Matocha a Bradáč končí

Všechny prosadila vldání koalice, jen pro Chalupského byli také poslanci ODS a hnutí STAN.

Vládní koalice obětovala dosavadní členy Rady ČT Pavla Matochu a Romana Bradáče. „Pan Matocha a Bradáč nedostanou naši podporu,“ oznámil už před volbou za celou vládní koalici ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný. Volbu nových členů Rady ČT totiž blokovala opozice a upozorňovala, že nad Matochou a Bradáčem visí podezření z korupčního chování při volbě generálního ředitele ČT.

Nahrávku, na níž údajně mluví Matocha s Bradáčem o nedoplatku ve výši půl milionu korun, zveřejnil novinář Marek Wollner. Matocha uvedl, že na Wollnera podá žalobu a trestní oznámení.

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Pětice kandidátů se uchází o post v Radě ČT, první vystupuje exministr Herman

Přímý přenos
ilustrační snímek

Krátce před bitvou o změnu způsobu financování veřejnoprávní České televize mezi vládou a opozicí vybírá Senát jednoho nového člena Rady ČT. Místo se uvolnilo po spisovateli Jiřím Padevětovi, který...

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