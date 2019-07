Senát vytáhl do boje proti Zemanovi. Projedná ústavní žalobu na prezidenta

Problémem návrhu je, že ve Sněmovně mají pohodlnou většinu strany, které vůči Zemanovi vystupují spíše přátelsky - ANO, ČSSD, KSČM a SPD, tudíž je vysoce nepravděpodobné, že by se návrh dostal až k Ústavnímu soudu. Narazit může přitom už v Senátu.



Iniciátorem návrhu ústavní žaloby byl senátor Václav Láska, předseda Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21, který byl zvolen s podporou Strany zelených a KDU-ČSL. „Pokud by Senát mlčel, tak to znamená, že veškeré jednání prezidenta by se legitimizovalo,“ uvedl dříve Láska.

Co senátoři prezidentovi vytýkají? Třeba to, že natahoval vládnutí první jednobarevné menšinové vlády Andreje Babiše bez důvěry. „Prezident tak prodlužováním vládnutí vlády v demisi, aniž by hledal politické řešení, které by odstranilo překážku nezískání důvěry této vládě, vytvořil situaci, kdy vláda bez důvěry fakticky vládla bez jakékoliv odpovědnosti,“ píše se v návrhu ústavní žaloby. Další výtka míří k tomu, že Zeman loni odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho z ČSSD. Ministrem se pak stal Tomáš Petříček.

A nejnověji prezident Zeman v rozporu s Ústavou dosud neodvolal ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD, když to navrhl premiér Andrej Babiš, který zároveň požádal o jmenování nového ministra kultury Michala Šmardy.

Staněk by sice nakonec přece jen měl na konci července ve vládě skončit, ale jmenování Šmardy prezident stále nepotvrdil. Odpoledne, ve stejnou chvíli, kdy budou senátoři neveřejně řešit, zda ústavní žalobu na prezidenta podají, bude v Lánech se Zemanem jednat premiér Andrej Babiš a bude se ho pokoušet přesvědčit, aby Šmardu přece jen jmenoval a neohrozil koalici ANO a ČSSD.