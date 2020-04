Senátoři představí ústavní stížnosti proti zákonům ohledně nájemného

Minulý týden poslanci potvrdili vládní návrh zákona, podle nějž nájemníci nebudou moci dostat výpověď z bytu, když nebudou schopni do konce července platit nájemné, protože jsou kvůli vládním opatřením proti epidemii koronaviru bez příjmů. Dlužné nájemné budou muset zaplatit do konce roku.

„V rámci minimalizace dopadů na pronajímatele nebyl nájemce nikdy zproštěn povinnosti hradit platby za služby spojené s bydlením. Cílem tohoto zákona není odpustit nájemné. Cílem tohoto zákona je nemožnost podat výpověď z důvodu toho, že samozřejmě ti nájemci se mohou dostat do problémové situace se sníženými příjmy,“ uvedla ve Sněmovně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.



Neprošel návrh Senátu, aby stát garantovat majitelům bytů nájmy ve výši 80 procent, pokud budou mít nájemníci problém se splácením. Pro to hlasovala šestice opozičních stran a nepodpořily to vládní poslanci a komunisté.



Poslanci potvrdili i to, že firmy v pronajatých prostorech, které musely zavřít své provozy, mohly požádat o odklad splatnosti nájmu za období od 12. března do 30. června. Nájem budou muset tyto firmy zaplatit do konce letošního roku. Ani v tomto případě se ochranná lhůta nevztahuje na neplacení energií a dalších služeb.Senát neúspěšně usiloval o to, aby i v tomto případě stát ručil za uhrazení 80 procent nájemného za pronajaté prostory.