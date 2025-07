V úterý návrh podpořily ústavně-právní výbor i výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu.

Cizincům, kteří třikrát za dvanáct měsíců spáchají závažné přestupky, bude možné zrušit či neprodloužit pobyt. Jde zejména o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku, jako jsou opakované krádeže v obchodech, ublížení na zdraví či hrubé násilí. Do návrhu koaličních poslanců prosadit při jednání ve Sněmovně místopředseda ANO Robert Králíček.

Změní se také lex Ukrajina reagující na příliv uprchlíků z Ukrajiny napadené vojsky ruského diktátora Vladimira Putina.

Stát bude moci odmítat žádosti o dočasnou ochranu běženců z Ukrajiny, kteří ji už mají nebo měli v jiné zemi Evropské unie.

Vyhoštěný cizinec už nebude moci žádat o azyl

Pokud bude cizinec vyhoštěn, nebude moci žádat o azyl, čímž by se mělo zamezit podávání účelových žádostí o mezinárodní ochranu. V případě, že o vyhoštění rozhodne jiný členský stát, v Česku se znovu rozhodovat nebude. Do jednoho se spojí řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu.

Soudy budou muset zvážit, zda v případě, kdy bude cizinec odsouzen za trestnou činnost, je namístě uložit také trest vyhoštění.

Policie a úřady budou moci u migrantů použít informace z jejich mobilních telefonů k jejich identifikaci.

Žadatelům o azyl budou moci úřady podle ministerstva vnitra také určit místo pobytu nebo nařídit povinnost pobývat v azylových zařízeních. Úřady budou moci omezit sociální standardy žadatelů o azyl na ubytování a stravu a jejich přístup na pracovní trh. Ministerský odbor azylové a migrační politiky má rozhodovat v kratších lhůtách. Rychleji budou muset postupovat v případě odvolání soudy.

Rozšíří se povinnosti žadatele o azyl vůči ministerstvu vnitra a policii, zejména v předkládání potřebných dokumentů a migranti by měli procházet i novým epidemiologickým vyšetřením.

Povinný příspěvek na spoření na stáří

Senát posoudí také navrhovaný povinný příspěvek zaměstnavatelů do spoření na stáří pracovníkům v části náročných profesí z takzvané třetí kategorie rizika.

Příspěvek od zaměstnavatelů do individuálního důchodového spoření mají dostávat pracovníci, kteří při schvalování důchodové reformy vypadli z okruhu zaměstnanců s nárokem na dřívější odchod do penze bez krácení její výše. Spoření s příspěvkem zaměstnavatelů by jim mělo podle zdůvodnění umožnit předdůchod.

Senát bude schvalovat také například předlohu k zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, které má nahradit až 25 současných formulářů.

Na programu má Senát i omezení prodeje a používání zábavní pyrotechniky. Prodej zakazuje na tržištích a ve stáncích s výjimkou nejméně nebezpečná kategorie, do níž patří třeba bouchací kuličky. Upravuje rovněž právo obcí zakázat používání pyrotechniky na jejich území.