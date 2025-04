Senátoři rozhodnou o tlumičích na zbraních i velké reformě sociálních dávek

Při vražedném útoku student fakulty zabil 14 lidí a dalších 25 zranil.

Pachatel, který zavraždil také muže s kojencem v kočárku v Klánovickém lese a pak i svého otce v Hostouni na Kladensku, spáchal po řádění na filozofické fakultě sebevraždu.

Život si vzala nedávno skokem do propasti Macocha i matka jedné z obětí vraha na filozofické fakultě.

Senátoři také rozhodnou, zda do novel souvisejících se zbraňovým zákonem přidají zákaz tlumičů hluku na krátkých střelných zbraních, což podporuje bezpečnostní výbor.

Zákaz tlumičů na krátkých střelných zbraních ve Sněmovně neúspěšně prosazoval ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan. „Nejde o žádnou zvůli a samoúčelnou buzeraci,“ hájil návrh Rakušan. Podporu poslanců proti tlumičům ale nezískal, i když jejich omezení mělo podporu Policie České republiky, policejního prezídia i prezidenta Petra Pavla.

Senátoři rozhodnou i o reformě sociálních dávek

Senát bude schvalovat také zásadní reformu sociálních dávek. Vládní návrh předpokládá, že bude jen jedna „superdávka“ místo příspěvku a doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a přídavku na dítě.

Při žádosti o peníze od státu se má posuzovat příjem i majetek žadatele. Pobíraná částka se bude moci zvýšit o bonus za práci.

Sociální výbor Senátu požaduje reformu upravit. Do okruhu zranitelných osob chce zahrnout samoživitele s dětmi až do deseti let věku místo sedmi let a bonus na dítě vztáhnout i na domácnosti s dětmi ve třetím stupni invalidity.

Při majetkovém testu žadatelů o superdávku se bude hodnotit, kolik má domácnost aut, nemovitostí nebo kolik má na účtech.

Efektem revize sociálních dávek bude podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL to, že třetině lidí se proti dnešku dávka zvedne a třetině by naopak měla klesnout.

Lidé, kteří jsou v dlouhodobé neschopnosti, se budou muset podrobit přezkoumání zdravotního stavu. Posudkový lékař má po 380 dnech přezkoumával zdravotní stav těch, kteří jsou v evidenci Úřadu práce.

Při hlasování o doprovodném zákonu poslanci ze všech stran podpořili vznik nové dávky matkám - studentkám na hlídání jejich malých dětí v částce třetiny minimální mzdy.

Životní minimum pro samotného dospělého má stoupnout z 4860 na 5500 korun a u prvního dospělého v rodině z 4470 na 5 tisíc korun. Naopak u dalšího dospělého klesne z 4040 na 3750 korun.

Prošlo rovněž vyřazení z evidence uchazečů o práci a zastavení výplaty dávky za porušení pravidel již za tři měsíce místo šesti a prodloužení výplaty náhradního výživného ze čtyř na šest let. Stát pohledávku po neplatiči alimentů začne vymáhat po dvou letech vyplácení dávky.