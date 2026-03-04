Srpen místo května. Senát kývl na odložení superdávky o čtvrt roku

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Superdávka nahradila od loňského října čtyři dosavadní sociální podpory, a to příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky. Jejich příjemci měli o superdávku požádat do konce loňska a dostat ji poprvé v květnu.
Úřad práce dostal zhruba 333 500 žádostí od dosavadních příjemců dávek. Úřad se podle Juchelky snaží dosavadní čtyři dávky do superdávky co nejrychleji převést. Žádostí o superdávku, tedy včetně nových, je aktuálně podle něho více než 400 000. Podle podkladů k novele je vyřizování superdávky náročnější, než se předpokládalo.
|
Superdávka se odkládá. Co to znamená pro lidi, kteří o ni požádali?
Odklad změn v životním minimu na říjen Juchelka zdůvodňuje potřebou snížení administrativy. Pokud by se částky měnily dřív, musely by se upravovat informační systémy, víc by hrozily chyby a komplikovalo by to i orientaci klientů, stojí ve zdůvodnění.
Životní minimum se zvýší pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Pro další dospělé v rodině se naopak sníží ze 4040 na 3750 korun. Superdávka by tak mohla být pro malé domácnosti vyšší a měla by lépe odrážet jejich situaci.
Minimum hraje roli při stanovení nároku na pomoc od státu i pro výši řady dávek, například pro pěstouny. Pětiměsíční odklad navýšení by znamenal úspory výdajů. Změny v minimu naopak neovlivní výši humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou, bude nadále vycházet z nynějších částek životního a existenčního minima.
Odloží se podle nyní schválené novely o tři měsíce do konce letoška i povinnost úřadů sestavovat lidem s podporou na živobytí plán kroků ke zlepšení situace. Posuzování nároku členů domácnosti na superdávku se zavede v červnu 2028 místo letošního července, a to kvůli nutným změnám v informačních systémech. Nově se už nemá hodnotit situace společně posuzovaných osob, ale členů domácnosti. Posuzování se využívá například i pro mimořádnou okamžitou pomoc a příspěvek na zvláštní pomůcku pro lidi se zdravotním postižením.
|
Poslanci kývli na odklad superdávky na červenec, kdy vzroste i životní minimum
Senát ve středu zamítl pro nadbytečnost navrhovaný odklad změn v částkách životního minima z května na červenec. Horní komora vyhověla Juchelkově žádosti, aby odložení přijala v jiné širší novele, která se týká zejména posunu první výplaty superdávky dosavadním příjemcům sociálních podpor.
Předlohu o superdávce Senát schválil hlasy 68 ze 73 přítomných členů. Dostane ji k podpisu prezident. Zamítnutá novela o životním a existenčním minimu se vrátí k opětovnému posouzení do Sněmovny. Juchelka ji před senátory označil za bezpředmětnou.
Úprava životního minima
Životní minimum upravila novela související se zákonem, která zavedla novou dávku státní sociální podpory.
Životní minimum pro samotného dospělého se zvýší z 4860 Kč na 5500 korun. U prvního dospělého v domácnosti vzroste ze 4470 korun na 5000 Kč, naopak u dalšího dospělého klesne z 4040 Kč na 3750 korun. Nová dávka státní sociální podpory by tak mohla být pro malé domácnosti vyšší a měla by lépe odrážet jejich situaci.
|
Zavádění superdávky hladké není. Otazníky vyvolávají některé parametry
Odklad změn částek životního minima má zjednodušit podle Juchelky přepočet dávek státní sociální pomoci. Novela o posunu výplaty superdávky o čtvrt roku, kterou horní komora schválila, obsahuje i odklad změn v životním minimu z května na říjen.
Navýšení minima se odrazí také v pěstounských dávkách a dalších podporách. Naopak neovlivní výši humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou, bude nadále vycházet z nynějších částek životního a existenčního minima.
|
13. února 2026