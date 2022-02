Pan ministr tady hraje karty, stěžoval si na Válka místopředseda Senátu

„Mě to mrzí, tohle osočení. Já se chystám na závěrečné vystoupení,“ ohradil se Válek, že ho senátor za vládní hnutí STAN osočil.

„Omlouvám se, pokud máte pocit, že nesleduji diskusi,“ řekl Válek.

„Nikoho jsem neosočil, pouze jsem konstatoval pravý stav skutečnosti. Aby se někdo stavěl k projednávání zákona tak, že celou dobu znudeně hrál karty, to nejen do horní komory, ale do parlamentu nepatří,“ pokračoval Horník.

Válek trval na tom, že je schopen zopakovat každé slovo, které před tím při vystoupeních senátorů zaznělo a že vyřizoval pracovní agendu.

Na Válkovo karetní zaujetí si ale na Twitteru stěžoval i senátor Václav Láska a přidal i fotografii jako důkaz, že ministr nemluvil pravdu, když popíral, že v horní komoře při vystoupení senátorů hraje na mobilu karty.

„Dneska jsem chtěl s ministrem Válkem v Senátu diskutovat o pandemickém zákoně. Dokonce jsem ho od řečnického pultíku oslovoval. Ptal jsem se. Ale vůbec nereagoval. Jen koukal do telefonu. Myslel jsem, že řeší neodkladné ministerské záležitosti. Ale jak se ukázalo, bylo to jinak,“ napsal na Twitteru. Tweet později smazal.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil ukončil spor tím, že vyzval, aby dříve začala hodinová polední přestávka. Argumentoval tím, že ministrovi zdravotnictví viditelně není dobře.