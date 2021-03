Senát schválil, že žadatelé o sociální dávky nebudou muset osobně na úřad

Netýká se to ovšem podle ní nových žádostí o dávky. Senátoři bez diskuse zákon schválili hlasy 70 ze 77 přítomných senátorů.

Jana Maláčová @JMalacova Senát právě schválil překlopení dávek do 2. čtvrtletí! Všichni, kdo pobírají příspěvek na bydlení, přídavek dítě nebo zvýšení příspěvek na péči, nebudou v dubnu muset postávat na úřadech! Případnou novou žádost lze zaslat např. mailem, poštou nebo datovou schránou. oblíbit odpovědět

Návrh, který vláda předložila kvůli epidemii covid-19, nyní ještě musí podepsat prezident Miloš Zeman.



Obdobný zákon platil už loni na jaře a také na podzim. Opatření mělo ulevit úřadům práce, které měly výpadek počtu pracovníků. Řada úřednic a úředníků byla totiž na ošetřovném, na nemocenské nebo v karanténě.



Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce v běžné situaci dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu.

Pokud to neudělají, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Pokud by potvrzení neposkytli ani do konce daného čtvrtletí, o dávku by přišli.