Pithart, Benešová či Kubera. Šéfové Senátu si připomínají 30 let svobody

„Nenechme se zastrašit slovy o vyhladovění a zrušení. Svoboda a demokracie jsou nedělitelné. Senát to plně respektuje a hájí,“ uvedl Kubera. Podle něj je novodobý Senát vítězem demokratických změn, které nastaly po roce 1989 a za demokratický vývoj nese Senát odpovědnost.

„Jsou tu síly, které volají po zrušení. Je nutné říci, že Senát hájí a hájil demokratické principy této země. Ačkoliv jsme seskládáni z mnoha politických subjektů, jde nám všem o co nejlepší znění zákonů a dodržování Ústavy, které jsme součástí, a proto ji musíme zastávat a respektovat,“ uvádí Kubera. „Význam a vliv Senátu roste. Ty, kteří v nás věří, nezklameme,“ zakončil.

Důležitost Ústavy

„Chci se pevně postavit za udržení Ústavy. Máme institut právního státu, to je to nejdůležitější ze všech. V tomto smyslu jsme obstáli a Senát v tom sehrál klíčovou roli. Senát a Ústavní soud jsou dvourodí a patří k sobě,“ řekl Petr Pithart (KDU-ČSL), který byl prvním předsedou Senátu v letech 1996-1998 a po krátké pauze 2000-2004. Zastával také funkci místopředsedy Senátu. Po revoluci 1989 byl Pithart zvolen za představitele Občanského fóra, v letech 1990-1992 byl předsedou vlády.

Pithart dodal, že tyto dvě instituce spolu s Nejvyšším soudem, Nejvyšším kontrolním a Antimonopolním úřadem jsou sloupy toho, co bylo vybudováno a to se všemi vadami a chybami. „Můžeme na to být hrdí,“ myslí si.



Bývalá členka Občanského fóra Libuše Benešová (nyní ODS) byla po Petru Pithartovi v letech 1998-2000 druhou předsedkyní Senátu. „Dnes si připomínáme velice důležitou událost, 17. listopad 1989. Pro mě osobně to byl jeden z nejvýznamnějších událostí v našich životech. Je to událost, která si zaslouží být s úctou a vděkem slavena. Ten den je symbolem naplněn tužeb Čechů a Slováků po státní nezávislosti a samostatnosti. Byli jsme to my, kdo stál dlouhé hodiny na náměstí,“ řekla Benešová.

Působila také na Pražském hradě jako ředitelka odboru spisové a archivní služby. Je předsedkyní správní rady Nadačního fondu Václava Klause.



Po Benešové zasedl do předsednického křesla lékař a politik Přemysl Sobotka (ODS), který stál u zrodu Občanského fóra v Liberci. Od roku 1996 byl dvacet let senátorem. V letech 2004 až 2010 zastával post předsedy horní komory Parlamentu, od listopadu 2010 je jeho místopředsedou. Ucházel se i o post prezidenta ve volbách v roce 2013.

Nástupem Sobotky se stal Milan Štěch (ČSSD), který funkci zastával až do roku 2018. Od roku 2008 po rok 2010 byl v Senátu místopředsedou. Současnou hlavou horní komory Parlamentu je Jaroslav Kubera (ODS).

Do čela horní komory byl zvolen v listopadu 2018. Od roku 1994 byl primátorem města Teplice, po senátních volbách 2018 se primátorského postu vzdal.