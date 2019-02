Lákavé náhrady. Drahoš získal 80 tisíc na dopravu, ač je senátorem teprve od října

Kolik nově berou k platu poslanci a senátoři Vyšší základ pro výpočet Platy zákonodárců se od ledna zvýšily zhruba o devět procent. Jejich základní plat činí 82 400 korun. A tím vzrostly i některé náhrady. Třeba náhrada na dopravu do 50 km o zhruba 2,5 tisíce korun měsíčně na 30 500 korun. Zákonodárci, kteří dojíždějí více než 250 km, si pak přilepší měsíčně o 3,6 tisíce korun na skoro 46 tisíc.

O tisíc korun senátorům a poslancům vzrostla i náhrada na reprezentaci a stravování při tuzemských cestách (teď na ně mají 12 200 korun). Na co ještě mají nárok? ● Náhrada na bydlení v Praze: 20 500 Kč ● Náhrada na kancelář:

od 9 000 Kč do 27 000 Kč ● Pronájem nábytku a vybavení: 5 200 Kč ● Telefon a internet: max. 5 000 Kč ● Kancelářský materiál na výbavu: 3 000 Kč a dále měsíčně 2 200 Kč ● Limit na asistenty: 49 000 Kč Zdroj: Poslanecká sněmovna, Senát