Senát svůj názor vyjádřil v doprovodném usnesení k výroční zprávě o činnosti a hospodaření České televizi za rok 2025. Nepodpořil to ani jeden senátor hnutí ANO. Pro doprovodné usnesení Senátu hlasovalo 54 ze 69 přítomných senátorů.
Senátoři se většinově shodli na tom, že Česká televize podle nich odpovídajícím způsobem plní všechny zákonné povinnosti kladené na médium veřejné služby, drží si svoji nezávislost, objektivitu zpravodajství, kvalitu tvorby i dlouhodobou důvěru občanů.
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Většina senátorů se také domnívá, že vládou navrhované snížení příjmů veřejnoprávní televize by jí znemožnilo dostát smluvním závazkům.
Návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní systém financování, schválila vláda ANO, SPD a Motoristů sobě v polovině června. Rozpočty obou médií se mají podle vlády snížit proti letošku celkem o 1,4 miliardy korun a podle ČT a ČRo to povede k omezení výroby pořadů a propuštění 450 až 700 zaměstnanců ze čtyř tisícovek.
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Předsedkyně senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová uspěla s požadavkem, aby Senát také konstatoval, že hospodaření ČT a Českého rozhlasu stále nepodléhá kontrole NKÚ.
ČT potřebujeme, kdo jiný by dával Sandokana, vysmívala se televizi senátorka Kovářová
Nezařazená senátorka Daniela Kovářová mluvila o poklonkování České televizi. Vyzvala k reformě veřejnoprávních médií, nebo k jejich zrušení.
„Českou televizi potřebujeme, kdo jiný by dával Sandokana,“ prohlásila na závěr svého vystoupení Kovářová. Její slova byla ale nepřesná.
Nedávno nabídla novou verzi seriál Sandokan divákům Oneplay. A to ještě dříve, než ČT2, která nyní vysílá starší verzi s Kabirem Bedim v roli malajského piráta zvaného také „tygr z Mompracemu“.