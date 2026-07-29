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Změnu financování ČT, kterou plánuje vláda, označil Senát za nežádoucí

Josef Kopecký
  18:31
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na jednání Senátu. (29. července 2026)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na jednání Senátu. (29. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Věra Procházková na tiskové konferenci senátorského klubu ANO
Jiří Čunek (KDU-ČSL) na jednání Senátu. (29. července 2026)
Róbert Šlachta (Přísaha) a Pavel Fischer (BEZPP) na jednání Senátu. (29....
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Za nežádoucí označil Senát ve středu, aby došlo ke změně financování České televize, jak ho chystá vláda Andreje Babiše, která chce nahradit dosavadní měsíční poplatky financováním ze státního rozpočtu. Podle většiny senátorů je v Česku jeden z nejlépe fungujících evropských systémů plateb koncesionářských poplatků.

Senát svůj názor vyjádřil v doprovodném usnesení k výroční zprávě o činnosti a hospodaření České televizi za rok 2025. Nepodpořil to ani jeden senátor hnutí ANO. Pro doprovodné usnesení Senátu hlasovalo 54 ze 69 přítomných senátorů.

Senátoři se většinově shodli na tom, že Česká televize podle nich odpovídajícím způsobem plní všechny zákonné povinnosti kladené na médium veřejné služby, drží si svoji nezávislost, objektivitu zpravodajství, kvalitu tvorby i dlouhodobou důvěru občanů.

Nabídl skautskou odpovědnost a nechce ČT na TikToku. Teď na ni bude dohlížet

Většina senátorů se také domnívá, že vládou navrhované snížení příjmů veřejnoprávní televize by jí znemožnilo dostát smluvním závazkům.

Návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní systém financování, schválila vláda ANO, SPD a Motoristů sobě v polovině června. Rozpočty obou médií se mají podle vlády snížit proti letošku celkem o 1,4 miliardy korun a podle ČT a ČRo to povede k omezení výroby pořadů a propuštění 450 až 700 zaměstnanců ze čtyř tisícovek.

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Předsedkyně senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová uspěla s požadavkem, aby Senát také konstatoval, že hospodaření ČT a Českého rozhlasu stále nepodléhá kontrole NKÚ.

ČT potřebujeme, kdo jiný by dával Sandokana, vysmívala se televizi senátorka Kovářová

Nezařazená senátorka Daniela Kovářová mluvila o poklonkování České televizi. Vyzvala k reformě veřejnoprávních médií, nebo k jejich zrušení.

„Českou televizi potřebujeme, kdo jiný by dával Sandokana,“ prohlásila na závěr svého vystoupení Kovářová. Její slova byla ale nepřesná.

Nedávno nabídla novou verzi seriál Sandokan divákům Oneplay. A to ještě dříve, než ČT2, která nyní vysílá starší verzi s Kabirem Bedim v roli malajského piráta zvaného také „tygr z Mompracemu“.

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