Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě

Aktualizujeme   16:07
Senát se distancoval od nepravdivých a urážlivých výroků předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury i od výroků Motoristy Filipa Turka v Kyjevě, které podle Senátu skandálně převracejí odpovědnost za probíhající válku na Ukrajině.

Předseda SPD Tomio Okamura a poslanec Motoristů Filip Turek před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly

Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Prezident Spojených států Donald Trump ve středu pronesl projev na na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Ve více než hodinu dlouhé řeči opakovaně vychválil úspěchy své vlády i země,...

21. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  16:11

Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce

Na místě neštěstí v Havířově zasahovali i hasiči, bezdomovkyni, která...

Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...

21. ledna 2026  16:09

Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě

Předseda SPD Tomio Okamura a poslanec Motoristů Filip Turek před hlasováním o...

Senát se distancoval od nepravdivých a urážlivých výroků předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury i od výroků Motoristy Filipa Turka v Kyjevě, které podle Senátu skandálně převracejí odpovědnost za...

21. ledna 2026  16:07

Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory...

Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  16:01

Záhada z Walesu. Při čištění pláže se našly dvě stovky podivných bot

Boty vyplavené na pláži Ogmore ve Walesu při čištění pláže.

Když se dobrovolníci ve velšském městě Porthcawl rozhodli pustit do vyčištění a renovace pláže Ogmore, čekali, že na souši i ve vodě najdou leccos. Ale nález 200 starodávných kožených bot je vskutku...

21. ledna 2026

Vetchý jako Rašín a bankovka s unikátním prvkem. ČNB slaví sto let

Pamětní bankovka 100 korun českých vzor 2026 - Budování československé měny.

Letos na jaře uplyne sto let od okamžiku, kdy zahájila činnost Národní banka Československá, předchůdkyně Česká národní banky. Centrální banka připravila jako součást oslav kulatého výročí novou...

21. ledna 2026  15:53

V Horní Malé Úpě se při lyžování vážně zranilo dítě, patrně narazilo do stromu

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

U vážně zraněného dítěte v Horní Malé Úpě v Krkonoších zasahovali ve středu zdravotničtí záchranáři. Po poledni patrně narazilo do stromu, do nemocnice jej přepravil vrtulník.

21. ledna 2026  15:53

VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu

Nechoďte na led, varují strážníci z Kralup

Riskování na nejistých ledových plochách je v současném počasí poměrně běžné, jak se přesvědčili i městští policisté v Kralupech nad Vltavou. Ti v pondělí vyjížděli ke skupince dětí, která testovala...

21. ledna 2026  15:36

Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení

Lidé kráčí po ulici v mrazivém zimním dni v Kyjevě na Ukrajině. (16. ledna 2026)

Za poslední měsíc vyhledalo na Ukrajině kvůli omrzlinám a podchlazení neodkladnou lékařskou pomoc 1103 lidí, většinu z nich zdravotníci hospitalizovali. Na facebooku to ve středu uvedlo ukrajinské...

21. ledna 2026  15:19

K tisícům rozházeným po Chomutově se majitel nehlásí. Čekal by ho přísný výslech

Peníze nalezené v Chomutově (16. ledna 2025)

O desítky tisíc korun, které minulý týden našla nálezkyně na ulici v Chomutově a odevzdala je strážníkům, se stále nikdo nehlásí. Peníze jsou momentálně uloženy v pokladně ztrát a nálezů na...

21. ledna 2026  15:16

RECENZE: Proč vznikla komedie Šviháci? Aby Piešťany dostaly reklamu jak hrom

Z natáčení filmu Šviháci, zleva Emanuel Bugala a Martin Pechlát

Což o to, v Piešťanech je hezky. Ale to ještě není důvod trpět sto minut u česko-slovenské novinky kin jménem Šviháci, která se školácky snaží opisovat komedie Marie Poledňákové za pomoci hostujících...

21. ledna 2026

Opozice se spojila na podporu Grónska. Chybí jí jasný postoj české vlády

Předsedové opozičních stran zleva Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (SPOLU),...

Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, ale pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou...

21. ledna 2026  10:50,  aktualizováno  14:50

