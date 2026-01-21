Aktualizujeme.
Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě
Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny
Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...
Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek
V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...
Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky
Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...
Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory
V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...
Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad
Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...
Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly
Prezident Spojených států Donald Trump ve středu pronesl projev na na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Ve více než hodinu dlouhé řeči opakovaně vychválil úspěchy své vlády i země,...
Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce
Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...
Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě
Senát se distancoval od nepravdivých a urážlivých výroků předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury i od výroků Motoristy Filipa Turka v Kyjevě, které podle Senátu skandálně převracejí odpovědnost za...
Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy
Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého...
Záhada z Walesu. Při čištění pláže se našly dvě stovky podivných bot
Když se dobrovolníci ve velšském městě Porthcawl rozhodli pustit do vyčištění a renovace pláže Ogmore, čekali, že na souši i ve vodě najdou leccos. Ale nález 200 starodávných kožených bot je vskutku...
Vetchý jako Rašín a bankovka s unikátním prvkem. ČNB slaví sto let
Letos na jaře uplyne sto let od okamžiku, kdy zahájila činnost Národní banka Československá, předchůdkyně Česká národní banky. Centrální banka připravila jako součást oslav kulatého výročí novou...
V Horní Malé Úpě se při lyžování vážně zranilo dítě, patrně narazilo do stromu
U vážně zraněného dítěte v Horní Malé Úpě v Krkonoších zasahovali ve středu zdravotničtí záchranáři. Po poledni patrně narazilo do stromu, do nemocnice jej přepravil vrtulník.
VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu
Riskování na nejistých ledových plochách je v současném počasí poměrně běžné, jak se přesvědčili i městští policisté v Kralupech nad Vltavou. Ti v pondělí vyjížděli ke skupince dětí, která testovala...
Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení
Za poslední měsíc vyhledalo na Ukrajině kvůli omrzlinám a podchlazení neodkladnou lékařskou pomoc 1103 lidí, většinu z nich zdravotníci hospitalizovali. Na facebooku to ve středu uvedlo ukrajinské...
K tisícům rozházeným po Chomutově se majitel nehlásí. Čekal by ho přísný výslech
O desítky tisíc korun, které minulý týden našla nálezkyně na ulici v Chomutově a odevzdala je strážníkům, se stále nikdo nehlásí. Peníze jsou momentálně uloženy v pokladně ztrát a nálezů na...
RECENZE: Proč vznikla komedie Šviháci? Aby Piešťany dostaly reklamu jak hrom
Což o to, v Piešťanech je hezky. Ale to ještě není důvod trpět sto minut u česko-slovenské novinky kin jménem Šviháci, která se školácky snaží opisovat komedie Marie Poledňákové za pomoci hostujících...
Opozice se spojila na podporu Grónska. Chybí jí jasný postoj české vlády
Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, ale pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou...