Senát rozhoduje o zrušení zaručené minimální mzdy v soukromém sektoru

Zrušení zaručené minimální mzdy v soukromých firmách schvalují ve čtvrtek senátoři. Když to projde, zasáhne to desetitisíce lidí, namátkou řidiče, stavební dělníky, pokojské či kuchaře. Je to součástí navržené změny zákoníku práce, podle níž mají zaručené mzdy od roku 2025 platit jen pro veřejný sektor. Proti změně protestují odbory i opozice.