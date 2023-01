Kvůli vyšetřování podvodů půjde prolomit bankovní tajemství, schválil Senát

Za podvod označuje zákon také úplatkářství nebo jiné protiprávní jednání poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropské unie.

Podrobně popisuje způsob opatřování záznamů transakcí a stanovuje povinnost mlčenlivosti o všech údajích včetně sankcí za její porušení.

„Přijetí navrhovaného zákona je nezbytné pro splnění nově zavedené povinnosti členského státu poskytovat Evropskému úřadu pro boj proti podvodům v rámci jeho vyšetřování údaje z Centrální evidence účtů, bezpečnostních schránek a záznamy peněžních transakcí,“ řekl v Senátu ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

V rámci související novely zákona o bankách a zákona o spořitelnách a úvěrových družstvech se rozšiřuje seznam možných průlomů bankovního tajemství o možnost, aby si ministerstvo financí při spolupráci s OLAF mohlo vyžádat výpis transakcí.

Pro návrh hlasovalo 60 ze 70 přítomných senátorů. Potvrdit zákon ještě musí prezident Miloš Zeman.

Svatoň má podporu nejsilnějšího klubu v Senátu na nového ústavního soudce

Senát nejspíš schválí nominaci bývalého děkana brněnské právnické fakulty Jana Svatoně na ústavního soudce. „Většinově podpoříme docenta Svatoně,“ řekl šéf nejsilnějšího senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Svatoň má v patnáctičlenném týmu ústavních soudců obsadit místo po Kateřině Šimáčkové, která předloni odešla k Evropskému soudu pro lidská práva. Prezident Miloš Zeman loni na jaře na místo Šimáčkové navrhoval advokáta Petra Poledníka, to ale Senát neschválil. Svatoňovu kandidaturu podpořily senátní ústavně-právní výbor i výbor pro lidská práva.

Svatoň byl v letech 2001 až 2007 děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Později zastával pozici prorektora pro sociální záležitosti a další vzdělávání. Je odborníkem na ústavní právo a státovědu. V minulosti byl asistentem ústavního soudce Vojena Güttlera, nyní působí ve stejné pozici u soudce Vladimíra Sládečka.

Změny v řízení Národní sportovní agentury

Senát má projednat také novelu o změnách řízení Národní sportovní agentury. Měla by ´ji nově vést tříčlenná rada v čele s předsedou.

Členy rady by jmenovala a odvolávala vláda na návrh premiéra. Na činnost by dohlížela desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory. Má to zlepšit činnost agentury, která rozděluje sportovní dotace.

