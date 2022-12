Senát má schválit pravidla informování uživatelů bytů o jejich spotřebě tepla

Od roku 2027 se má povinnost týkat údajů z měřičů, k jejichž odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Od tohoto roku budou muset být měřiče s dálkovým odečtem podle energetického zákona ve všech bytových domech.

Poslanci podpořili přijetí pozměňovacího návrhu Evy Fialové z ANO a Jiřího Havránka z ODS, který ruší povinnost poskytovatele služeb informovat uživatele bytu každý měsíc o zpřístupnění údajů o spotřebě. Bude to stačit až na výjimky jen jednou.

Horní parlamentní komora bude schvalovat rovněž zahraniční mise českých vojáků a výcvik ukrajinských vojáků na českém území. Sněmovna to schválila v úterý. Ukrajinští vojáci budou v Česku cvičeni ve výcvikovém prostoru Libavá a výcvik se bude týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí. Výcvik Ukrajinců by měl probíhat do konce příštího roku v pěti čtyřtýdenních turnusech, každého by se mohlo zúčastnit až 800 vojáků. Celkové náklady na výcvik v ČR se odhadují na 975 milionů korun.

Senátoři budou schvalovat také pravidla volby prezidenta pro voliče v karanténě či izolaci kvůli koronaviru. Pro prezidentskou volbu chce vláda znovu umožnit hlasovat i formou drive-in, jako když byl covid na vrcholu. Zvláštní způsoby hlasování z auta či do přenosné schránky se uplatnily v senátních a krajských volbách v roce 2020 i loni při volbách do Sněmovny. Premiér Petr Fiala věří, že nenastane situace, kdy by v izolaci byly tisíce občanů, vláda chce ale být připravená na všechny scénáře.

Na programu má Senát i volbu kandidáta na předsedu úřadu pro dohled nad hospodařením stran.