Senát odmítl rušení poplatků. Nerozumí modernímu pojetí médií, míní Klempíř

Autor: ,
  19:20
Senát se ve středu postavil proti zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Podle nich by se tím média veřejné služby vystavovala nebezpečí subjektivního rozhodování a politické zvůli. Premiér Andrej Babiš (ANO) však tvrdí, že se s rušením poplatků počítá v programu vlády. Ministr kultury Oto Klempíř označil stanovisko Senátu za odvrhnutí moderního pojetí médií a zakonzervování současného stavu.
Schůze Senátu (23. července 2025)

Schůze Senátu (23. července 2025) | foto: Senát ČR

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna...
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Projednání písemné...
18 fotografií

Senát se postavil proti rušení rozhlasových a televizních poplatků. Na závěr lednového zasedání vyzval vládu, aby upustila od destrukce systému, který podle něj spolehlivě funguje už víc než 30 let.

Senátoři míní, že zrušení systému poplatků a převod na financování ze státního rozpočtu vystavuje média veřejné služby nebezpečí subjektivního rozhodování a politické zvůle.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že se zrušením poplatků počítá vládní program. Změnu očekává od roku 2027.

Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě

Pro návrh hlasovalo 33 z 55 přítomných senátorů. Zapotřebí bylo nejméně 28 hlasů. V Senátu mají většinu strany, které jsou nyní ve Sněmovně v opozici. Vládní Motoristé ani SPD v Senátu zastoupení nemají.

Stanovisko navrhla senátní mediální komise. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve středu její usnesení komentoval tak, že se Senát rozhodl držet starých pořádků místo toho, aby přijal moderní pojetí médií veřejné služby. Zvolil podle něj zakonzervování současného stavu.

V časech informační války

Senát v usnesení také připomíná platný Evropský akt o mediálních službách. Ten ukládá členským státům povinnost zajistit, aby poskytovatelé veřejnoprávních mediálních služeb měli k dispozici přiměřené, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje, které odpovídají plnění veřejné služby a možnosti se v rámci jejího plnění rozvíjet.

Senátoři rovněž vyjádřili přesvědčení, že média veřejné služby jsou v časech informační války vedených proti členským státům EU, zejména Ruskou federací, klíčovým pilířem informační bezpečnosti České republiky.

Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Předsedkyně senátního klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová již dopoledne k tomuto návrhu řekla, že někteří senátoři zřejmě nezaregistrovali výsledky loňských sněmovních voleb, z nichž vzešla nová vláda. Ta zrušení poplatků slíbila ve svém programu.

Mračková Vildumetzová za senátorský klub ANO přišla s protinávrhem, který vycházel z programového prohlášení vlády.

V něm by Senát podpořil záměr vlády z programového prohlášení ohledně zrušení poplatků a spolu se závazkem zajistit transparentní kontrolu prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu. Senát ho ale nepřijal.

Nezařazená senátorka Daniela Kovářova označila usnesení za ideologické a manipulující. Poukazovala například na to, že i jiné země jako třeba Francie nebo Nizozemsko poplatky zrušily a televize financují ze státního rozpočtu.

Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu. Má to být od ledna 2027

Usnesení odmítla i pražská senátorka Vladimíra Ludková (ODS a TOP 09). Řekla, že z jejího pohledu je to pouhá proklamace, která chce zakonzervovat současný stav.

„Není moudré bourat systém v dobách zuřících válečných konfliktů,“ řekl senátor a předseda mediální komise David Smoljak (STAN). Uvedl, že je důležité rozlišit, zda změnu ve financování médií veřejné služby dělá například dánská premiérka Mette Frederiksenová, která je považuje za pilíř demokracie, nebo někdo jiný, kdo je chce zničit.

Proti zrušení poplatků se postavilo v úterý i předsednictvo opoziční TOP 09. „Tento krok považuje TOP 09 za přímý útok na nezávislost médií veřejné služby a za ohrožení jednoho ze základních pilířů demokratického právního státu,“ uvedla TOP 09.

K další schůzi se Senát sejde zřejmě 11. února.

Vstoupit do diskuse (73 příspěvků)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Evropa má na to se ubránit. Finsko by i samo odrazilo Rusko, míní prezident Stubb

Vojáci dánské armády se po svém příjezdu do Grónska účastní výcviku. (18. ledna...

Prezident Alexander Stubb a generální tajemník NATO Mark Rutte na Světovém ekonomickém fóru v Davosu vyzvali k větší evropské soběstačnosti v oblasti obrany v době, kdy se transatlantické napětí...

21. ledna 2026  20:42

Setkal jsem se s 6 prezidenty, 5 premiéry, šéfem NATO, špičkami byznysu, hlásí Babiš

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Andrej Babiš na fóru WEF v Davosu jednal se světovými lídry. Mezi nimi byl německý kancléř Friedrich Merz, šéf NATO Mark Rutte či běloruská opoziční lídryně Cichanouská. Setkání s celkem 11...

21. ledna 2026  20:40

Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem

Karlos Vémola popisuje svoje zadržení (21. ledna 2026)

Zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola se vyjádřil ke svému zadržení při prosincové policejní razii v jeho domě Vémoland. Řekl, jaké to bylo ve vězení. „Byl jsem neustále spoutaný, neustále pod dozorem...

21. ledna 2026  20:34

Ostuda v Davosu: Trumpova ministra vypískali, lidé odcházeli už během projevu

56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...

Americký ministr obchodu Howard Lutnick byl během svého projevu na Světovém ekonomickém fórů v Davosu částí hostů vypískán. Mnozí z nich slavnostní večeři dokonce předčasně opustili, uvedl britský...

21. ledna 2026  19:34

Konečná chce, abych byl zabit, tvrdil Zdechovský. Politička ostře reagovala

Ostrá hádka v Bruselu. Zdechovský obvinil Konečnou, ta ho označila za lháře

Mezi europoslancem Tomášem Zdechovským a jeho kolegyní Kateřinou Konečnou došlo k ostré výměně názorů kvůli letounům L-159. Konečná ocenila krok vlády neprodat stroje Ukrajině a zároveň o Zdechovském...

21. ledna 2026  19:27

Senát odmítl rušení poplatků. Nerozumí modernímu pojetí médií, míní Klempíř

Schůze Senátu (23. července 2025)

Senát se ve středu postavil proti zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Podle nich by se tím média veřejné služby vystavovala nebezpečí subjektivního rozhodování a politické zvůli....

21. ledna 2026  19:20

ANALÝZA: Evropa skáče Trumpovi na stejný špek. Jenže krize kolem Grónska nekončí

Premium
Americký prezident Trump kárá země Evropy na 56. setkání Světového ekonomického...

Evropa pořád skáče Trumpovi na stejný špek. Faktem však je, že nikdo netuší, kam až je ochoten zajít, pokud nedostane, co chce.

21. ledna 2026  19:04

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  18:24

Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory...

Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  18:05

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

21. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  17:46

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Odložené případy Feriho kauzy řeší lidskoprávní soud ve Štrasburku

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)

Odloženými případy z kauzy bývalého poslance Dominika Feriho se začal zabývat Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Serveru iROZHLAS.cz to sdělila zmocněnkyně poškozených žen Adéla...

21. ledna 2026  17:21

Když se sejde pět nezkušených žen. Kalich ovládnou Mihulová, Smutná a Špalková

Petra Špalková a Alena Mihulová během zkoušek novinky Kalichu Opona nahoru

Uznávaný britský dramatik Peter Quilter, podle jehož děl vznikly filmy s Meryl Streepovou a Renée Zellwegerovou, už dávno prohlásil naši zemi za svou druhou vlast. Asi nikde na světě mimo Ostrovy se...

21. ledna 2026  17:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.