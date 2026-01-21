Senát odmítl rušení poplatků. Nerozumí modernímu pojetí médií, míní Klempíř

Senát se postavil proti rušení rozhlasových a televizních poplatků. Na závěr lednového zasedání vyzval vládu, aby upustila od destrukce systému, který podle něj spolehlivě funguje už víc než 30 let.
Senátoři míní, že zrušení systému poplatků a převod na financování ze státního rozpočtu vystavuje média veřejné služby nebezpečí subjektivního rozhodování a politické zvůle.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že se zrušením poplatků počítá vládní program. Změnu očekává od roku 2027.
Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě
Pro návrh hlasovalo 33 z 55 přítomných senátorů. Zapotřebí bylo nejméně 28 hlasů. V Senátu mají většinu strany, které jsou nyní ve Sněmovně v opozici. Vládní Motoristé ani SPD v Senátu zastoupení nemají.
Stanovisko navrhla senátní mediální komise. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve středu její usnesení komentoval tak, že se Senát rozhodl držet starých pořádků místo toho, aby přijal moderní pojetí médií veřejné služby. Zvolil podle něj zakonzervování současného stavu.
V časech informační války
Senát v usnesení také připomíná platný Evropský akt o mediálních službách. Ten ukládá členským státům povinnost zajistit, aby poskytovatelé veřejnoprávních mediálních služeb měli k dispozici přiměřené, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje, které odpovídají plnění veřejné služby a možnosti se v rámci jejího plnění rozvíjet.
Senátoři rovněž vyjádřili přesvědčení, že média veřejné služby jsou v časech informační války vedených proti členským státům EU, zejména Ruskou federací, klíčovým pilířem informační bezpečnosti České republiky.
Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy
Předsedkyně senátního klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová již dopoledne k tomuto návrhu řekla, že někteří senátoři zřejmě nezaregistrovali výsledky loňských sněmovních voleb, z nichž vzešla nová vláda. Ta zrušení poplatků slíbila ve svém programu.
Mračková Vildumetzová za senátorský klub ANO přišla s protinávrhem, který vycházel z programového prohlášení vlády.
V něm by Senát podpořil záměr vlády z programového prohlášení ohledně zrušení poplatků a spolu se závazkem zajistit transparentní kontrolu prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu. Senát ho ale nepřijal.
Nezařazená senátorka Daniela Kovářova označila usnesení za ideologické a manipulující. Poukazovala například na to, že i jiné země jako třeba Francie nebo Nizozemsko poplatky zrušily a televize financují ze státního rozpočtu.
Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu. Má to být od ledna 2027
Usnesení odmítla i pražská senátorka Vladimíra Ludková (ODS a TOP 09). Řekla, že z jejího pohledu je to pouhá proklamace, která chce zakonzervovat současný stav.
„Není moudré bourat systém v dobách zuřících válečných konfliktů,“ řekl senátor a předseda mediální komise David Smoljak (STAN). Uvedl, že je důležité rozlišit, zda změnu ve financování médií veřejné služby dělá například dánská premiérka Mette Frederiksenová, která je považuje za pilíř demokracie, nebo někdo jiný, kdo je chce zničit.
Proti zrušení poplatků se postavilo v úterý i předsednictvo opoziční TOP 09. „Tento krok považuje TOP 09 za přímý útok na nezávislost médií veřejné služby a za ohrožení jednoho ze základních pilířů demokratického právního státu,“ uvedla TOP 09.
K další schůzi se Senát sejde zřejmě 11. února.