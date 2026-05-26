Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Senát za 30 let existence obhájil svůj význam, je pojistkou ústavnosti, řekl Pavel

Autor: ,
  20:05
Senát podle prezidenta Petra Pavla za 30 let existence svůj význam opakovaně a přesvědčivě obhájil – je pojistkou ústavnosti. O posílení pravomocí by usilovat neměl, zároveň by měl ale střežit, aby se jeho kompetence nezmenšovaly, uvedl dnes Pavel na slavnostním shromáždění ke vzniku horní parlamentní komory v roce 1996.
Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel
23 fotografií

Její předseda Miloš Vystrčil (ODS) za hlavní úkol Senátu označil ochranu svobody a to, aby byl Senát věrný svobodě a odpovědnosti.

„Senát letos slaví 30 let a za tu dobu si své místo v českém ústavně-politickém systému nepochybně našel a svůj význam svým konáním opakovaně a přesvědčivě obhájil,“ uvedl Pavel. Prezident připomenul, že ustavení Senátu bylo roky odkládáno kvůli debatám o jeho potřebnosti a čas od času se i nyní objevují snahy horní komoru Parlamentu zrušit, oslabit nebo znevěrohodnit.

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu ODS Martina Kupku. (26. května 2026)
Petr Pavel a předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) na pietním aktu před Malou pevností v Terezíně (17. května 2026)
Petr Pavel na pietním aktu před Malou pevností v Terezíně (17. května 2026)
Petr Pavel na pietním aktu před Malou pevností v Terezíně (17. května 2026)
23 fotografií

Senát ovšem podle hlavy státu prokázal svůj přínos nejen jako pojistka ústavnosti a demokratických hodnot. Potřebnost a správnost existence Senátu se ukazuje ve srovnání se zkušenostmi s jednokomorovými parlamenty v Maďarsku a na Slovensku, uvedl prezident. Senát je slabší z parlamentních komor, obdobně je na tom v exekutivě prezident vůči vládě, poznamenal. Tato pozice ale podle něj umožňuje pragmatičtější a věcnější pohled na věc a kultivovanou diskusi.

Senát by podle Pavla neměl zkoušet posílit své postavení vůči Sněmovně. „Když podlehneme pokušení měnit ústavní pravidla v jednom případě, o to hůře budeme vzdorovat tlaku na jejich změnu v případech jiných, mnohem nebezpečnějších,“ vysvětlil. „Využijme pravomocí a zvyků, které se postupně usadily, nesnažme se je rozmnožit a rozšířit, ale přísně střežme, aby je také nikdo nezkoušel zmenšit,“ dodal.

Pavel jednal s velitelem sil NATO v Evropě. Musíme převzít větší odpovědnost, řekl

Vystrčil uvedl, že hlavní rolí Senátu je chránit svobodu a vyvažovat jednotlivé druhy mocí. Má ochraňovat svobodu „před mocí, která se někdy snaží být příliš invazivní nebo příliš represivní, nebo se nějakým jiným způsobem snaží zvýšit svůj vliv nebo změnit způsoby, jak je vykonávána“. Vystrčil od řečnického pultu ozdobeného složenou státní vlajkou, která poprvé zavlála nad sídlem Senátu v roce 1996, vyzdvihl kulturu, noblesu a rytířský duch, které Senátu jeho členové za tři desetiletí vtiskli.

Bývalá předsedkyně horní parlamentní komory Libuše Benešová (ODS) a její kolegové Petr Pithart (KDU-ČSL) a Přemysl Sobotka (ODS) dostali od Vystrčila symbolické kovové klíče k Senátu s emblémem horní parlamentní komory a nápisem Senát věrný svobodě. Další bývalý předseda Senátu, sociální demokrat Milan Štěch, se setkání nemohl zúčastnit, klíč dostane při červnové schůzi. Za předposledního předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) klíč převzala vdova Věra Kuberová. Originál klíče bude podle Vystrčila vystaven v jeho přijímacím salonku a je k dispozici všem občanům.

Do české muniční iniciativy přispívá polovina zemí oproti loňsku, sdělil Pavel

Shromáždění začalo symbolicky v 17:35, tedy v okamžik, kdy v roce 1920 začala první schůze prvorepublikového Senátu. Uskutečnilo se ve Valdštejnské jízdárně, kterou obvykle využívá Národní galerie k pořádání výstav. Účastníci shromáždění využili k vzájemnému setkávání a rozhovorům, k dispozici měli i přilehlou Valdštejnskou zahradu.

Kromě prezidenta a senátorů se zúčastnil předseda Ústavního soudu Josef Baxa a za Sněmovnu její místopředseda Jan Skopeček (ODS). Za vládu dorazil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Babiš míní, že střet zájmů vyřešil. Je posedlý hrabáním peněz, tvrdí Hřib

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Opozice ve Sněmovně vytýkala v úterý premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi, že stále nevyřešil svůj střet zájmů. Babiš pro ČTK uvedl, že ho vyřešil daleko nad rámec českých i evropských...

26. května 2026  13:39,  aktualizováno  20:13

Poslanci sníží odvody OSVČ. ODS otočila, říká, že šlo o krvavý kompromis

Přímý přenos
Tisková konference klubu ODS. Na snímku Karel Haas a Martin Kupka. (5. března...

Sněmovna sníží sociální odvody pro osoby samostatně výdělečně činné, jak se dohodla vládní koalice. Poslanci návrh už jednou schválili, Senát jim ho ale vrátil. Je prakticky jisté, že návrh projde a...

26. května 2026,  aktualizováno  20:05

Senát za 30 let existence obhájil svůj význam, je pojistkou ústavnosti, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Senát podle prezidenta Petra Pavla za 30 let existence svůj význam opakovaně a přesvědčivě obhájil – je pojistkou ústavnosti. O posílení pravomocí by usilovat neměl, zároveň by měl ale střežit, aby...

26. května 2026  20:05

Do české muniční iniciativy přispívá polovina zemí oproti loňsku, sdělil Pavel

Prezident Petr Pavel na summitu takzvaného Slavkovského formátu v muzeu...

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu, z loňských 18 na současných devět. Napsal to v úterý deník Financial Times s odvolání na prohlášení českého prezidenta...

26. května 2026  15:17,  aktualizováno  19:56

Těžká brigáda je kritická, naléhá velitel NATO. Vyzval Česko k nové superschopnosti

Vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexus G. Grynkewich (uprostřed) s náčelníkem...

Vybudování těžké obrněné brigády je pro Českou republiku kriticky důležitým úkolem, uvedl vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexus G. Grynkewich. Chválí Česko za pořízení letounů F-35 a muniční...

26. května 2026  18:03,  aktualizováno  19:18

Tropy prohlubují sucho, které už škodí. Zaprší, ale až příští týden. Tedy možná

Ilustrační snímek

Tropy dorazily do Česka letos dřív, než odborníci očekávali. První tropický den u nás nastává v průměru 30. května, tentokrát to bylo o týden dříve. A zatímco jindy bývá první tropický den naměřen...

26. května 2026  18:58

„Ebolu si vymysleli běloši.“ V konžské válce s epidemií se otevřela druhá fronta

Zdravotníci převážejí pacienta z centra pro léčbu eboly v Butembo do běžné...

Zdravotníci v Kongu nyní čelí dvojí hrozbě: nejen šíření epidemie eboly, ale i rostoucí nedůvěře obyvatel, kteří zpochybňují skutečné příčiny nemoci. Důvěru je obzvlášť obtížné získat mezi lidmi...

26. května 2026  18:39

Ukrajinci škrtí ruský koridor na Krym. Udělali z něj cestu smrti

Premium
Následky ukrajinských dronových útoků na ruskou silnici R-280 spojující Rostov...

Ruští vojenští experti bijí na poplach. Ukrajinské drony totiž neničí jen rafinerie a ropné terminály v hlubokém týlu, ale také cisterny a náklaďáky na silnicích mířících přes okupovaná teritoria...

26. května 2026  18:30

V garážích obchodního centra hořelo auto. Hasiči odvětrávali prostory

Požár osobního automobilu v garážích OC Westfield Chodov. (26. května 2026)

V podzemních garážích obchodního centra Westfield Chodov hořelo v odpoledních hodinách osobní auto. Na místě zasahovali hasiči, kteří zakouřené prostory odvětrávali. Z počátku nejasná situace ohledně...

26. května 2026  16:32,  aktualizováno  17:25

Pavel jednal s velitelem sil NATO v Evropě. Musíme převzít větší odpovědnost, řekl

Prezident Petr Pavel jednal s vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě...

Prezident Petr Pavel v úterý mluvil s vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě Alexusem Grynkewichem o obranných plánech Severoatlantické aliance (NATO) ve střední Evropě i o jejich...

26. května 2026  17:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na schůzku s Pavlem jsem přijel včas, rýpl si Kupka do Babiše. Řešili i osud ČT a ČRo

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu ODS Martina...

Prezident Petr Pavel v úterý přijal předsedu ODS Martina Kupku. Ten avizoval, že chce s hlavou státu projednat řadu věcí včetně obrany či veřejnoprávních médií. Doufám, že se podaří obnovit...

26. května 2026  11:24,  aktualizováno  17:08

Bundeswehr jako pilíř NATO? Tři čtvrtiny Němců nevěří, že armáda zemi ubrání

Premium
Drahá akvizice. Puma je německé bojové vozidlo pěchoty, z hlediska balistické...

Evropa posiluje pozice v Severoatlantické alianci. Přihlásil se k tomu i německý ministr zahraničí Johann Wadephul, podle kterého je jeho země připravena zastávat v NATO vůdčí roli. Sdílení společné...

26. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.