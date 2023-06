Senát rozhoduje o platech učitelů, může upravit způsob jejich výpočtu

Senát má v rukou rozhodnutí o učitelských platech. Novela má učitelům zaručit, že budou mít od příštího roku ze zákona plat 130 procent průměrné mzdy. Ve Sněmovně to prosadili koaliční poslanci, ale nestanovili, v porovnání s čím se to má určovat. Pokud ministr školství Mikuláš Bek za STAN neobjasní způsob výpočtu, Senát pro to může navrhnout návod.