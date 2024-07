Senát opět řeší LGBT. Nechat si „upéct“ dítě je problematické, říká Oberfalzer

„Nechat si někde upéct děcko je trošku problematické,“ řekl iDNES.cz další z předkladatelů návrhu, místopředseda Senátu za ODS Jiří Oberfalzer.

„Je z mého pohledu za hranou etiky, aby se takto vyráběly děti. To je věc, o které by se mělo vážně debatovat,“ prohlásil Oberfalzer.

Dalšími spoluautory jsou lidovec Patrik Kunčar a nezařazená senátorka Daniela Kovářová.

„V tom návrhu, který přišel z Poslanecké sněmovny, je možné, aby si homosexuální páry osvojovaly děti ve dvou krocích, a to možná ani nebylo záměrem zákonodárce,“ uvedla Chalánková.

Konzervativní předkladatelé návrhu na změnu občanského zákoníku se také nechtějí jen tak smířit s tím, že na jaře Senát umožnil párům stejného pohlaví uzavírat partnerství a zároveň kývl na možnost přiosvojení dítěte partnera, aniž by návrh vůbec projednal.

Přes nesouhlas odpůrců posilování práv LGBT+ párů totiž Senát novelu občanského zákoníku vyřadil z programu jednání a nechal ji tak projít k prezidentovi Petru Pavlovi, který ji podepsal.

„Způsob, kterým to prošlo Senátem, je trošičku ostudný, že se to vyhodilo z programu. Já jsem se k tomu připojil, protože očekávám, že se tím otevře nějaká debata o tom, že je tu technika, kterou můžeme zasahovat do přírody,“ řekl iDNES.cz k senátnímu návrhu Oberfalzer.

Ambice poslanců, kteří chtěli dát partnerům stejného pohlaví stejná práva, byly přitom na jaře o něco vyšší. Chtěli jim dát možnost uzavírat manželství místo „registrovaného partnerství“, ale pro to se nenašlo dost hlasů a prošlo jen „partnerství“. I to ale některé senátory dráždí.

„U laborování s lidskými dušemi má být civilizace zdrženlivá.“

„Otevírají se nové světy libovolného laborování s lidskými jedinci, s lidskými dušemi a myslím, že v tomhle má být civilizace zdrženlivá,“ uvedl místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer.

Návrh konzervativních senátorů zakázat párům stejného pohlaví osvojení dítěte počatého při umělém oplodnění projedná příští týden horní komora parlamentu a už v úterý ho dostal na stůl senátní podvýbor pro rodinu výboru pro sociální politiku, jemuž předsedá Chalánková a jehož členy jsou i Oberfalzer a Kovářová.

Na jaře přijatá úprava občanského zákoníku umožňuje přiosvojení dítěte jedním z partnerů v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů. To se nemá změnit.

Výslovně ale nemá být podle návrhu asistovaná reprodukce dovolená „pro účely osvojení budoucího dítěte“ a umělé oplodnění nelze provést ženě, jestliže trvá její manželství nebo partnerství s jinou osobou, než je muž, se kterým předložila žádost, nebo když má k tomuto muži příbuzenský vztah vylučující manželství.

Lékaři, jiné zdravotnické osobě nebo poskytovateli zdravotních služeb, který provede umělé oplodnění v rozporu se zákonem, má hrozit trest až na tři léta nebo zákaz činnosti.

A tomu, kdo provede umělé oplodnění s cílem, aby budoucí dítě bylo osvojeno vybraným osvojitelem, má hrozit trest 2 roky až 10 let. Když to spáchá jako člen organizované skupiny, opětovně, nebo tím získá značný prospěch pro sebe či někoho jiného, dokonce trest 5 až 12 let.