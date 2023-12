Senát by mohl vyzvat vládu k vyšetřování práv Ujgurů v Číně, rozhodl výbor

Vláda by navíc měla podle návrhu usnesení pro senátní plénum podpořit v Evropské unii přijetí nařízení o zákazu dovozu zboží, které je produktem nucené práce ve třetích zemích. Zákaz by se měl důsledně vymáhat ve vztahu k výrobkům a službám pocházejícím z Číny, za nimiž stojí nucená práce Ujgurů a dalších etnik, stojí v předběžném usnesení, které by mohl Senát projednat ve středu.

Kabinet by se také měl podle návrhu zasadit o zařazení čínských firem i jednotlivců podílejících se na represích ujgurského obyvatelstva a dalších menšin na unijní sankční seznam. Pokud by neuspěl, měl by podle senátního výboru využít vnitrostátní sankční mechanismy.

Senát by mohl vyzvat vládu také k tomu, aby se na unijní sankční seznam dostala čínská společnost ByteDance, jež provozuje sociální síť TikTok. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost označil letos v březnu používání této aplikace v informačních systémech za hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Senát by si mohl od kabinetu vyžádat také podrobnou písemnou zprávu o naplňování závazku revize vztahů mezi Českou republikou a Čínou. Vláda by ji měla dodat podle návrhu do poloviny února.

Návrh usnesení vznikl v souvislosti s říjnovým veřejným slyšením k situaci ujgurské menšiny. Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd při něm uvedl, že čínský režim využívá k asimilaci této menšiny nejrůznější represe včetně internací, nasazení na nucené práce a rozdělování rodin.

O nucených sterilizacích Ujgurek promluvila na slyšení jedna z nich Qälbinur Sidiqová, která musela vyučovat čínštinu ve dvou z táborů pod hrozbou, že si čínské úřady vyžádají její dceru z Nizozemska. Popisovala znásilňování a mučení ujgurských žen elektrickými obušky a tyčemi. Další z učitelů, který kvůli obavám z represe svých příbuzných požádal o anonymitu, mluvil o zabíjení lidí v táboře kvůli tomu, že se učili arabštinu a korán.

Předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý) označil při slyšení oblast, kde žijí Ujguři, za „laboratoř pro násilnou asimilaci“. Pozastavil se nad čínskými snahami o vydání Ujgurů z jiných zemí včetně evropských kvůli trestnímu stíhání v Číně.