Senát bude řešit odklad digitalizace i omezení podpory solárníkům

Odklad kritizuje opozice včetně Pirátů, kteří byli až do podzimu stranou vládní koalice a jejich tehdejší předseda Ivan Bartoš byl dokonce vicepremiérem pro digitalizace. Z vlády ho ale vyhodil premiér Petr Fiala kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Piráti pak odešli z vlády.

Ve Sněmovně Piráti navrhovali roční odklad dokončení digitalizace služeb státu. Opozice odklad kritizovala a podivovala se nad tím, že to koalice prosazuje do zákona o elektronických komunikacích jako přílepek, které odmítá Ústavní soud. „Je mi líto, že zákon o elektronických komunikacích se takto zneužil,“ kritizoval to ve Sněmovně například poslanec ANO Marek Novák.

Senát se má zabývat i novelou energetického zákona. Hospodářský výbor z ní doporučil vypustit individuální vyhodnocování výnosnosti některých solárních elektráren.

Poslanci to navrhli ve snaze snížit podporu obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu. Provozovatelé by navíc museli každoročně informovat operátora trhu, zda jim v příštím roce vznikne nárok na podporu.