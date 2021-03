Kdo už je očkován, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí, řekl Blatný

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na to, kdo je a kdo není kdy infekční, a zda když jsem naočkován, znamená to, že někoho mohu nebo nemohu nakazit, se ministra zdravotnictví zeptal předseda Senátu z ODS Miloš Vystrčil.

Blatný již ve středu ve Sněmovně uvedl, že z lidí, kteří se již očkovali alespoň jednou proti covid-19, se nakazilo jen 1,33 procenta osob a v případě očkovaných oběma dávkami, dokonce jen 0,54 procenta osob. Jednoznačně to podle ministra zdravotnictví dokazuje, že očkování funguje. V Senátu to zopakoval.



Téměř nikdo z těch, kteří byli očkováni alespoň jednou dávkou vakcíny proti covid-19, se podle údajů ministerstva zdravotnictví nenakazil. A nikdo z těch, jimž se to stalo, neměl podle ministra zdravotnictví Jana Blatného vážný průběh.

Vystrčil se také ministra zeptal na další dvě otázky, které dostává. „Absolvoval jsem covid, co to pro mě z hlediska mé imunity a očkování znamená?“" zněla další z otázek šéfa Senátu.

„Vakcinace se doporučuje za 3 až 6 měsíců po prodělání covid-19,“ opáčil mu ministr zdravotnictví.

Senát podporuje postoj Blatného ke Sputniku

Senát se chystá přijmout usnesení, jímž vyzve vládu, ať nepovolí použití vakcíny Sputnik V, aniž by prošla standardním schvalovacím procesem. „Oceňuji nekompromisní postoj pana ministra,“ řekl senátor Jiří Drahoš. Obdobně se vyjádřil i Marek Hilšer.



Ministr zdravotnictví nesouhlasí s udělením výjimky pro použití vakcín, které neschválila Evropská léková agentura EMA. „Jsem nepřítelem rychlých řešení,“ prohlásil v Senátu ministr zdravotnictví.

Výjimku pro ruskou vakcínu Sputnik V prosazuje prezident Miloš Zeman. Když dal Blatný opakovaně najevo, že dokud bude ministrem, použití neschválené vakcíny nepovolí, vyzval Zeman premiéra Andreje Babiše, aby ministra zdravotnictví vyměnil. Babiš se ale ministra zastal.

„Velice děkuji za podporu, velmi si toho vážím,“ řekl senátorům Blatný.

Senátoři se ptali ministra zdravotnictví na další Zemanův pokus protlačit Sputnik prostřednictvím toho, že se obrátil na rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu, aby ruskou vakcínu posoudil. Ptali se to Jiří Drahoš i Miroslava Němcová z ODS. Němcová zmínila dokonce i možnost zahájit impeachment prezidenta Zemana.

„V případě, že bych chtěl někdo obcházet SÚKL, tak tomu budu aktivně bránit,“ prohlásil v Senátu Blatný.

Senátoři budou schvalovat zákon, který umožní učit i nepedagogům

Novelu zákona o pedagogických pracovnících, podle níž by na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli tři roky učit i odborníci bez pedagogického vzdělání, bude schvalovat Senát. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů některých odborných předmětů.



Poslanci do zákona přidali úpravu, podle níž má být plat pedagogických pracovníků o 30 procent vyšší než je průměrná mzda v zemi. Navrhl to to poslanec Pirátů Lukáš Bartoň.

„Dosažení úrovně minimálně 130 procent průměrné mzdy navrhujeme v roce 2023. Od roku 2024 pak porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků stejným tempem jako průměrná mzda v ekonomice,“ uvedl Bartoň.



„Novelu zákona o pedagogických pracovnících považuji za jeden z nejdůležitějších kroků v tomto volebním období. Přináší možnost otevřít profesi vzdělaným odborníkům z praxe,“ řekl senátor z klubu Starostové a nezávislí Jiří Drahoš.