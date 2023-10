Válka o vodu je reálným geopolitickým problémem, varoval ministr Hladík

S probíhající klimatickou změnou si podle ministra Hladíka uvědomujeme, na co všechno vodu potřebujeme.

„Doba se i u nás na střeše Evropy začíná měnit. Měli bychom k vodě jako ke strategické surovině přistupovat,“ řekl ministr životního prostředí.

Proto vláda navrhuje změnu Ústavy s výslovnou vyšší ochranou vody. Článek sedm Ústavy ČR by měl nově znít: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí.“ Návrh nově výslovně zmiňuje vodu a její šetrné využívání, a to i v reakci na mimořádný úbytek podzemních a povrchových vod, který je i pro Česko velmi aktuální.

„Jestliže bude v ústavě zvýrazněna role vody, tak při řešení různých veřejných zájmů bude mít ochrana vody větší prioritu,“ uvedla místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová.

„Je nepochybné, že kvalita, hlavně bilance, vydatnost povrchových vod i podzemních vod do budoucna je otázka k řešení. Jejich množství ubývá a výpočty trendů se do budoucna nejeví příznivě. Koncepce máme, ale je třeba reagovat rychleji,“ prohlásila senátorka.

Jde nejen o zadržování vody v krajině, ale i různá technická opatření, aby byl i v budoucnu dostatek vody nejen pro zásobování lidí, ale i pro energetiku, průmysl.

Klimatická změna zasahuje Česko. Nedostatek vody v zásobách ve sněhu, nižší průtoky vody

Pro zásobování obyvatel pitnou vodou se využívá v Česku zhruba z 50 procent povrchová voda a zhruba z 50 procent podzemní voda.

„Situace je taková, že klimatická změna, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak svým způsobem zasahuje i na naše území. Zásadní věc je, že začíná být nedostatek vody v zásobách ve sněhu, to znamená přesně v tom období, kdy se nám ta voda přes zimu naakumuluje a potom, je-li vhodné tání, a je ve středních polohách, tak doplňuje jednak zdroje podzemních vod, jednak samozřejmě dotuje vodní toky. Ta situace se výrazně mění a za posledních deset let jsme hluboko pod průměrem, s výjimkou dvou let,“ řekl ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

„Když se podíváme na průtoky v letošním roce, tak většinu lidí to překvapí, protože pocitově to tak ani nevypadalo, ale zejména v období června, července průtoky ve většině vodních toků byly dokonce nižší nebo na úrovni průtoků v letech 2015 i 2018, což byla nejsušší období. Máme vodárenské nádrže, ale ty také nevydrží úplně vše. Již do roku 2040 ne všechny tyto zdroje budou zabezpečeny na požadavek 99,5 procenta,“ popsal Kubala.