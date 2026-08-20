Zamítnutí návrhu doporučily všechny tři senátní výbory. Kvůli novele stavebního zákona přijal ve středu odpoledne na Hradě prezident Petr Pavel ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou.
Stavební úřady mají nově fungovat pod státem a vzniknout má Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a jediné razítko.
„Lidem zkrátíme cestu k bydlení, obcím ke školce či škole a této zemi k větší konkurenceschopnosti,“ hájí návrh ministryně Mrázová.
|
Nový zákon zrychlí stavby, říká vláda. Nahrává developerům, míní opozice
„Slibovali nám zrychlení, ale přinášejí bezpráví. Je to – nemám rád příliš silná slova – ale je to legislativní zmetek, který v praxi narazí. A v Senátu musíme udělat všechno pro to, abychom tuto novelu zamítli a aby nebyla uvedena v praxi. Jsme připraveni jít i před Ústavní soud,“ řekl senátor z klubu ODS a TOP 09 Tomáš Třetina.
Vytkl návrhu legalizaci černých staveb. „Novela v paragrafu 256 staví spravedlnost na hlavu: zavádí pravidlo, že pokud postavíte černou stavbu, postavíte ji dostatečně rychle a draze, stát před vámi kapituluje pod záminkou takzvané zcela zjevně nepřiměřeného zásahu. Pro slušného člověka platí přísný metr, pro bohatého a drzého výhoda hotové věci,“ řekl senátor.
Zdraví lidí se obětuje pro úspory developerů, varuje senátor Třetina
Poukázal na to, že podle paragrafu 148 novely může úřad nadlimitní hluk jednoduše papírově prohlásit za splněný limit, pokud by protihlukové stěny byly pro investora příliš drahé.
„Je to zásah do práv občanů, a to si nemůžeme dovolit. Zdraví lidí se obětuje pro úspěch a úspory developerů. Nemůžeme dopustit, aby se rychlost stavění vykupovala tím, že lidi připravíme o obranu, obcím sebereme samosprávu a nadlimitní hluk prohlásíme za ticho,“ uvedl Třetina, proč novela v navržené podobě nesmí projít.
|
Stavební zákon skončí u Ústavního soudu. Staví výš zájmy developerů, vadí opozici
Kritika, že předloha je napsaná pro velké developery,zazněla už ve Sněmovně. „Zákon nahrává developerům. Nedonese zlepšení a zrychlení stavebního řízení pro naše občany, pro české lidi,“ řekla po hlasování o zákonu místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová.
Vzniknout má ministerstvo hospodářství
Ve vládě má podle novely stavebního zákona od ledna příštího roku nově ministerstvo hospodářství. Sněmovna jedním z pozměňovacích návrhů kývla na přejmenování ministerstva průmyslu a obchodu na ministerstvo hospodářství.
„Je to zákon pro velké investory. Omezí práva veřejnosti, zvýší korupční riziko, oslabí ochranu přírody a kvalitu života, vezme kompetence odborným orgánům, umožní rychlejší kácení stromů, ohrozí vlastnická práva lidí v území a predátorskému developmentu dá do ruky další nástroj. Tento stavební zákon se psal jako developerský manuál,“ prohlásila spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská, která je zvolena poslankyní za Piráty.
Souhlas orgánu ochrany přírody k povolování nebo provádění staveb a dalším změnám nemá být zapotřebí v zastavitelném území ochranného pásma národního parku a rovněž ani v pásmu 150 metrů od hranice tohoto ochranného pásma. Prosadil to do novely poslanec Motoristů sobě Vojtěch Krňanský.