Senát rozhodne o povinnosti obcí zajistit tříletým místo v dětské skupině

Zavedení nové povinnosti obcí senátory rozděluje. Zatímco školský a ústavně-právní výbor novelu podpořily, sociální výbor ji nedoporučil.

Návrh vlády počítá i se sousedskými dětskými skupinami, tedy se státem finančně podporovaným sousedským hlídáním. Sousedské dětské skupiny by mohly být v domácnostech nejvýš pro čtyři děti.

Do počtu čtyř se má započítávat i dítě či vnouče poskytovatele nové služby placeného sousedského hlídání, které ještě nezahájilo povinnou školní docházku. „Je to model, který bude doplňovat mateřské školy a dětské skupiny,“ řekl dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Obdobné typy služeb fungují například v Německu či v Rakousku.

Rodičům by měl rodičovský příspěvek zůstat, pokud dítě stráví v zařízení do 120 hodin měsíčně místo nynějších až 92 hodin. Má to umožnit matkám, aby získaly práci alespoň na poloviční úvazek. Nárok na rodičovský příspěvek mají mít nově už nastávající matky, a to dva měsíce před plánovaným porodem.

Spor o pravidla pro rituální porážky zvířat

Na programu schůze Senátu je také novela veterinárního zákona, která počítá s umístěním povinných kamer na jatkách, aby bylo možné sledovat, jak zaměstnanci zacházejí se zvířaty.

Z ní chtějí někteří senátoři vyškrtnout možnost rituálních porážek zvířat pro komerční účely. Chtějí to zemědělský i sociální výbor. Poslanci nová pravidla navrhli se zdůvodněním, že zvířata se k porážce nebudou muset vyvážet živá do zahraničí a exportovat se budou výrobky.

Poslanci v lednu schválili, že pro halal a košer porážky bude třeba nejprve omráčit zvířata elektrickým proudem.

Za týrání se bude nově považovat chov nebo držení jakýmkoli způsobem uvázaného psa. Ve Sněmovně to prosadila TOP 09.

„Každý, kdo si pořizuje psa, nese i za něj odpovědnost. Určitě necílíme na to, aby lidé omezovali pořizování psa pro ochranu svého obydlí,“ řekl iDNES.cz ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL.

Co má být nově považováno za týrání psa „U psa se za týrání považuje chov nebo držení psa v prostorách k tomu určených, včetně domácnosti, uvázaného jakýmkoliv prostředkem na uvázání, s výjimkou: 1. krátkodobého úvazu psa pod dohledem chovatele nebo jiné k tomu pověřené osoby, zejména během čištění chovného prostoru, krmení psa a jeho ošetřování nebo za účelem obdobného úkonu krátkodobého charakteru, kdy omezení pohybu psa nelze docílit jiným vhodným způsobem; 2. úvazu nebo jiného omezení pohybu psa k výcviku a plnění úkolů stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy.“

V úvodu schůze Senátu složí slib staronový brněnský senátor Zdeněk Papoušek. Zvítězil v lednových doplňovacích volbách, křeslo získá na necelé dva roky místo po Romanu Krausovi, který zemřel na konci října.