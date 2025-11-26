Senát projedná návrh, aby mohl NKÚ kontrolovat hospodaření České televize

Josef Kopecký
  5:55
Horní komora parlamentu projedná návrh, který by dal Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Úpravu pravomocí NKÚ navrhli senátoři už v květnu. Sněmovna to ale do voleb nestihla projednat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Senát ČR

Vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě napsala do programového prohlášení pravděpodobné budoucí vlády Andreje Babiše, že zajistí transparentní kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím NKÚ.

Plánuje zrušení měsíčních koncesionářských poplatků České televizi i Českému rozhlasu. „Samozřejmě, že to plánujeme, ale nejdřív musíme mít zákon, kde je možno Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšším kontrolním úřadem,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš v říjnu videopodcastu Sorry jako.

Generálnímu řediteli ČT Hynku Chudárkovi by nevadilo, kdyby Česká televize podléhala kontrole hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. „Co se týče NKÚ, tak tomu se samozřejmě nebráníme,“ řekl Chudárek na semináři v Senátu.

Zásadní je, aby nám zůstal stejný rozpočet, říká šéf ČT k plánu rušit poplatky

„My se od počátku kontrole našeho hospodaření nebráníme, ať už je to NKÚ, nebo jakýkoliv jiný orgán,“ řekl v Senátu i generální ředitel Českého rozhlasu Zavoral.

Poplatky pro Českou televizi se od května zvýšily na 150 korun měsíčně. Pro Český rozhlas na 55 korun za měsíc. Platit poplatky musí každá domácnost, která má buď televizi, počítač, tablet nebo chytrý mobilní telefon, který umožňuje sledovat vysílání prostřednictvím internetu. Zůstal princip jedné platby za domácnost bez ohledu na počet televizní nebo chytrých mobilů v domácnosti.

Výběr kandidátů na dětského ombudsmana

Senát bude také vybírat dva kandidáty na dětského ombudsmana ze čtyř uchazečů. Jsou jimi bývalý ústavní soudce a exprezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa nebo předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, která je rovněž zástupkyní vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva. Konkurovat jim budou opatrovnický soudce Martin Beneš a advokátka Eva Řehulková, která se věnuje mimo jiné rodinnému právu.

Ochránce práv dětí bude volit Sněmovna na šest let. Kromě Senátu jí své adepty mají dodat také prezident Petr Pavel a Česká konference rektorů jako orgán představitelů vysokých škol.

