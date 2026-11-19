Před volbami do Senátu, které proběhly letos v říjnu, přitom Vystrčilova pozice nebyla neotřesitelná. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro iDNES.cz připustil, že i jejich senátorský klub má dostatečné osobnosti na to aspirovat na pozici předsedy Senátu. Zmínil Jiřího Drahoše.
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Nejsilnějším klubem v horní komoře ale zůstává ODS a TOP 09 s 29 křesly. Sám Rakušan navíc po volbách opakovaně zmínil, že jeho hnutí je s prací Miloše Vystrčila jakožto předsedy Senátu spokojeno. Výměna na tomto postu je tak před čtvrtečním hlasováním nepravděpodobná.
Vedení horní komory, o níž senátoři rozhodnou, má zůstat pětičlenné. O posty místopředsedů se budou ucházet dosavadní místopředsedové Jiří Oberfalzer (ODS), Ladislav Václavec (ANO) a Drahoš (za STAN) a nově Jan Grolich (KDU-ČSL).