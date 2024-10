Senát schvaluje pomoc po povodních na náhradní bydlení. A delší ošetřovné

Povodně zasáhly v polovině září zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Oběti záplav v hmotné nouzi by mohly dostat mimořádnou dávku na úhradu dočasného náhradního ubytování. Pobírat by ji mohli ti, jejichž bydlení je neobyvatelné a musí se opravit, nebo zbourat. Získat by ji mohli do skončení oprav či získání nového bytu, nejpozději do konce příštího roku. Úřad práce by na měsíc měl poskytnout jedné osobě do 15 tisíc korun, dvěma lidem do 18 tisíc korun, třem do 21 tisíc korun a čtyřem a více pak do 24 000 korun. Nutné by bylo doložit doklad o nouzovém ubytování a náklady i jiné náležitosti.

Předloha stanovuje i pravidla mimořádné okamžité pomoci zaplaveným. Poskytnout je jim možné až 72 900 korun, tedy patnáctinásobek životního minima. Chudší domácnosti mohou získat až 97 200 korun, tedy až dvacetinásobek.

Sněmovna to schválila ve stavu legislativní nouze minulý týden. Opatření mají nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy po podpisu prezidenta pravděpodobně v listopadu.

„U domácností, které nemají tu střechu nad hlavu a nemají opravdu kde bydlet, jsme umožnili podporu, to náhradní ubytování, částkou měsíčně na jednu osobu 15 000 korun, na dvě osoby 18 000, na tři osoby 21, na čtyři a více osob 24 000 měsíčně však do výše prokázaných nákladů,“ řekl ve Sněmovně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Pokud jde o ošetřovné, chce stát umožnit pečujícím osobám se vystřídat i vícekrát v rámci této podpůrčí doby. „Chceme umožnit vyplácet ošetřovné za jednotlivé měsíce,“ uvedl Jurečka.

Už dříve také vláda rozhodla, že každá domácnost postižená povodněmi dostane v průměru 40 tisíc korun.