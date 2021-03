Kvóty na české potraviny jsou v rozporu s evropským právem, řekl senátor ANO

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ve Sněmovně přitom právě takovou úpravu prosadili poslanci ANO, SPD, ČSSD a KSČM. „Buďme trošku nacionalisti, co se týká potravin českého zemědělství a naší země,“ tvrdil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Jen několik hodin po hlasování se pak od přijaté podoby zákona distancoval premiér Andrej Babiš. „Tento návrh jsem neinicioval, ani nepodpořil a považuji ho za zcela zbytečné politické gesto, které je v rozporu s fungováním vnitřního trhu Evropské unie,” uvedl Babiš.

Změna zákona o potravinách přijatá Sněmovny by nařídila, že by od roku 2022 muselo být v prodejnách nad 400 metrů čtverečních 55 procent vybraných potravin z české produkce.



Po roce 2022 by podle návrhu poslanců poměr povinně prodávaných českých potravin rostl o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by kvóta pro české potraviny měla činit minimálně 73 procent.

Povinnost kvót by se podle představy sněmovní většiny měla vztahovat třeba na vejce, med, květák, zelí, česnek, čerstvé i chlazené hovězí, vepřové a skopové maso. Kvóta by se vztahovala i na řepkový nebo slunečnicový olej, mléko, sýry nebo tvaroh.

Obchodník podle šéfa senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry ani nemůže zajistit, aby se prodávaly v určitém množství české potraviny, zdůraznil Nytra. „Stála by před pokladnami potravinová policie, která by vyndavala z košíků nečeské potraviny?“ řekl v nadsázce.



Proti kvótám vystoupil ve středu před schůzí Senátu Petr Štěpánek z klubu Starostů a nezávislých. Zákon Senát vrátí Sněmovně, protože je v rozporu s právem Evropské unie.

Kdo dohlédne na restaurace a na cukrárny?

Dozor nad stravovacími provozy v otevřeném typu stravování, tedy hlavně restauracemi, kavárnami nebo cukrárnami budou chtít někteří senátoři vrátit zpět hygienickým stanicím. Od nich měla tato kompetence podle většiny Sněmovny přejít přejít přes nesouhlas ministra zdravotnictví Jana Blatného přejít na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Ministr zemědělství Toman řekl senátorům, že s touto úpravou prosazovanou senátory, tedy že by měl dozor zůstat hygienických stanicím, nesouhlasí.

„V této podobě se to k nám vůbec nemělo dostat. Ministerstva se měla mezi sebou nejdříve domluvit,“ řekl senátor za KDU-ČSL Lumír Kantor. Připadá mu farizejské přicházet s požadavkem na sjednocení dozoru pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci v době, kdy je hygiena oslabená.