Senátory udivila možnost volit korespondenčně a pak znovu, ale jinak

„Já to slyším prvně a je to nežádoucí,“ diví se i senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová Marvanová. „Připadá mi to nevhodné,“ prohlásila Marvanová při jednání senátní komise.

„Ten bod se nepovedl, být to tam nemělo,“ prohlásil Canov.

Návrh, který poslali do Senátu poslanci, naopak bránila místopředsedkyně Senátu z klubu KDU-ČSL a nezávislí Jitka Seitlová. „Mají hodně nevýhod v zahraničí, tak možná tuto jednu výhodu tam mají,“ řekla Seitlová s tím, že senátoři by se neměli utápět v detailech.

Sněmovna kývla na možnost korespondenční volby v červnu. Češi, kteří žijí, pracují či studují v zahraničí, mají při volbách dostat šanci poslat svůj hlas poštou a nebudou muset jezdit na velvyslanectví České republiky v dané zemi.

Ve středu návrh umožnit korespondenční volbu projednají tři senátní výbory a horní komora parlamentu ho bude schvalovat ve čtvrtek nebo až 21. srpna.

Umožnit lidem hlasovat i poštou, jak je běžné v drtivé většině zemí Evropy, chce vládní pětikoalice, zatímco opozice ve Sněmovně – ANO a SPD – s tím kategoricky nesouhlasila.

„Je to náš dluh vůči krajanům v zahraničí,“ řekl před schválením návrhu ve Sněmovně ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan.

Volit korespondenčně bude 80 až 100 tisíc Čechů v zahraničí, odhadl Smolek

„Počítáme, že 500 až 600 tisíc českých občanů s volebním právem žije v zahraničí,“ řekl senátorům Martin Smolek, náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce právní a konzulární. A přidal odhad, že fakticky možnost korespondenční volby využije 80 až 100 tisíc Čechů v zahraničí.

„Kritické momenty vidím dva. Zasílání obálek a druhý ve sčítání hlasů, ale měli bychom se vejít do 24 hodin,“ řekl senátorům Smolek.

Korespondenční volbu ze zahraničí budou moci využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu.

A to u voleb do Sněmovny, do Evropského parlamentu i při výběru prezidenta. Poprvé mají mít Češi v cizině šanci hlasovat dopisem už příští rok při volbách do Sněmovny. A to u voleb do Sněmovny, do Evropského parlamentu i při výběru prezidenta. Poprvé mají mít Češi v cizině šanci hlasovat dopisem už příští rok při volbách do Sněmovny.

Hlasy poslané poštou ze zahraničí budou započteny do volebního výsledku čtyř největších krajů – Moravskoslezského, Středočeského, Jihomoravského kraje a Prahy. Ty si polepší o sedm mandátů na úkor deseti menších krajů, kritizovala ve Sněmovně Jana Mračková Vildumetzová z ANO.

Opozice tvrdí, že hlasování poštou nezaručuje dodržení zásady o rovnosti, přímosti a tajnosti hlasování. „Důvody, proč hnutí ANO na korespondenční volbu změnilo názor, jsou jasné a logické. Po zkušenostech ze zahraničí je jasné, že korespondenční hlasy mohou vést ke zpochybňování voleb a ztrátě důvěry občanů v celý systém. To my riskovat nechceme. Korespondenční volba totiž v prvé řadě prolamuje princip tajné a svobodné volby, tak jak ji garantuje ústava,“ napsal bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš.