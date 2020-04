Senát rozhoduje o prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu OSVČ

Senát právě rozhoduje o prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu osobám samostatně výdělečně činným, a to až do 8. června, jestliže jim byla úplně nebo částečně omezena činnost. Proč do 8. června? To bylo původně datum, do něhož vláda původně rozepsala rozvolňování svých restriktivních opatření, která přijala kvůli pandemii koronaviru.