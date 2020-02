Do předdůchodu v Senátu. Strany vysílají do podzimních voleb veterány

„Do Senátu se vybírají kandidáti podle pracovitosti a umění vyjednávat ku prospěchu svého senátního obvodu,“ popisoval MF DNES před uplynulými volbami vhodný výběr kandidátů do horní komory jeden ze stranických předsedů.

Možná i proto hodlají v letošních volbách politická uskupení nabídnout voličům osvědčené politické matadory. V ODS se mluví o letité poslankyni Miroslavě Němcové, v KSČM zase o Pavlu Kováčikovi.

Ten by měl kandidovat na Znojemsku. Sám politik to vysvětluje slovy: „Vzhledem k tomu, že se zabývám zemědělskou problematikou, potravinářstvím a vinařstvím dlouhodobě, je mi tento obvod velmi blízký. Navíc mě oslovilo i hodně lidí mimo KSČM, a tak jsem se po zralé úvaze rozhodl nabídku akceptovat,“ napsal MF DNES.

Němcová svou možnou kandidaturu nekomentovala. A ODS se omezila na konstatování, že o kandidátech do Senátu zatím probíhají jednání. „Paní Němcová o tom ale vážně uvažuje. Ve Sněmovně už je roky, do vedení strany teď kandidovat nechce a Senát považuje za jakousi pojistku demokracie, kde by se svými názory mohla být co platná,“ sdělil MF DNES člověk blízký političce její možné pohnutky.

Byť většina stran a hnutí nechce své kandidáty do horní komory ještě prozradit, MF DNES našla další dvě zajímavá jména. Za Piráty se o Senát v Karviné pokusí Radim Kravčík, bývalý kastelán zámku Fryštát, který se loni podle svých slov rozhodl po dlouhodobé nespokojenosti s poměry na karvinské radnici místo opustit a vyrazil na čtyřměsíční pouť do Santiaga de Compostela.

Posledním jménem je pak Jaroslav Petr. Před revolucí byl tento muž členem komunistické strany, což prasklo, když se za hnutí ANO stal místostarostou brněnské městské části Bystrc. Nyní je v této městské části zastupitelem, přičemž zvolen byl za hnutí SPD Tomia Okamury. Teď by měl kandidovat za KSČM.

Kdo obsadí kraje

Co se týká lídrů kandidátek pro druhé letošní volby, tedy ty krajské, jsou při jejich představování politická uskupení sdílnější. Tedy až na ČSSD, jejíž mluvčí Barbora Gavenda jen stroze uvedla: „Seznam jmen za naši stranu bude v obou případech kompletní zhruba na konci března.“

Mezi lídry pro krajské volby přitom nejvíce rezonují jména současných nebo bývalých politiků. Třeba jako v případě KDU-ČSL, kde je v Olomouckém kraji lídrem na koaliční kandidátce Marian Jurečka, tedy poslanec a nový předseda strany. Na dotaz, zda se dají všechny tyto funkce skloubit ještě s rodinným životem (Jurečka má pět dětí), v pondělí MF DNES neodpověděl.

To jeho bývalý šéf Pavel Bělobrádek uvedl, že coby lídr v krajských volbách v Královéhradeckém kraji by rád zopakoval výsledky z minulých období, tedy sedm až dvanáct procent. Mimochodem proti Bělobrádkovi se nejspíš na kandidátce KSČM postaví také současný poslanec, který by kvůli opisování neměl používat svůj akademický titul, Zdeněk Ondráček.

Velké dusno se ještě očekává v hnutí ANO. Nevýrazného jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka vytlačí podle informací MF DNES z pozice jedničky silný a oblíbený brněnský exprimátor Petr Vokřál. Naopak neotřesitelnou pozici má z ANO současná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, z ODS pak na jihu Čech Martin Kuba, který byl po rezignaci Petra Nečase v roce 2013 pověřen vedením strany.