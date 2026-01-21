Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Vláda by podle Senátem přijatého usnesení měla pokračovat v krocích ke zvýšení bezpečnosti občanů a obranyschopnosti České republiky vůči ruské hrozbě a k posilování obranných schopností Ukrajiny v iniciativě koalice ochotných.
„Držet dnes Ukrajinu nad vodou je v našem zájmu,“ řekl předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer.
Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová při jednání řekla, že žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině. „Na Ukrajině jsou velmi potřebné a mohly by tam zachraňovat lidem životy,“ řekla při jednání Seitlová.
„Ministr obrany Jaromír Zůna nám řekl, že ta letadla potřebujeme,“ prohlásil po jednání vlády premiér a předseda ANO Andrej Babiš o letounech L-159.
Ministr zahraničí Macinka v neděli řekl, že prezident Petr Pavel při cestě na Ukrajinu nabídku s vládou nekonzultoval. Pavel se ohradil, že zájem o letouny vzešel z ukrajinské strany.
Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO před senátory hájil, proč vláda nepodpořila prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině. Řekl, že koalice nic nezměnila oproti stanovisku bývalé ministryně obrany Jany Černochové z ODS, že letouny využívá česká armáda k výcviku pilotů.
Senát má rovněž schválit uspořádání veřejného slyšení k bezpečnosti Evropy a obranyschopnosti ČR. Má se konat v den čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině. Pozváni budou prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš.
Kandidáty na ombudsmana jsou bývalý ústavní soudce Jirsa a právnička Kostolanská
Dva kandidáty na funkci ombudsmana vybral Senát. Jsou jimi bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa a právnička z úřadu veřejného ochránce práv Eva Kostolanská.
Ve druhém kole volby neuspěli zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm a bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. V prvním kole volby neuspěli právník Jakub Kříž a advokát Jan Matys.
Ombudsmana na šest let bude vybírat Sněmovna z kandidátů, které jí kromě Senátu navrhnou či navrhli ještě prezident Petr Pavel a Česká konference rektorů. Ta už doporučila poslancům Kostolanskou.
Senát vyzve vládu, aby upustila od destrukce funkčního systému poplatků České televizi
Senát má také podle mediální komise zaujmout postoj k záměru vládní koalice ANO, SPD a Motoristů zrušit rozhlasové a televizní poplatky. Financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu by podle kritiků tohoto záměru ohrozilo jejich nezávislost.
Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu. Má to být od ledna 2027
Návrh usnesení, z něhož citoval předseda komise David Smoljak, vyzývá vládu, aby vzhledem k bezpečnostním zájmům upustila od destrukce funkčního systému.
Šéfka senátního klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová řekla, že někteří senátoři zřejmě nezaregistrovali výsledky loňských sněmovních voleb, z nichž vzešla vláda, která slíbila zrušení poplatků ve svém programu.
Premiér Andrej Babiš po posledním jednání vlády řekl, že se zrušením poplatků počítá vládní program a že změnu očekává od roku 2027.