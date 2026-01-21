Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Josef Kopecký
  6:06aktualizováno  15:53
Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého usnesení konstatuje, že Rusko je nejvýznamnější hrozbou pro českou a evropskou bezpečnost.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Vláda by podle Senátem přijatého usnesení měla pokračovat v krocích ke zvýšení bezpečnosti občanů a obranyschopnosti České republiky vůči ruské hrozbě a k posilování obranných schopností Ukrajiny v iniciativě koalice ochotných.

„Držet dnes Ukrajinu nad vodou je v našem zájmu,“ řekl předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová při jednání řekla, že žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině. „Na Ukrajině jsou velmi potřebné a mohly by tam zachraňovat lidem životy,“ řekla při jednání Seitlová.

„Ministr obrany Jaromír Zůna nám řekl, že ta letadla potřebujeme,“ prohlásil po jednání vlády premiér a předseda ANO Andrej Babiš o letounech L-159.

Ministr zahraničí Macinka v neděli řekl, že prezident Petr Pavel při cestě na Ukrajinu nabídku s vládou nekonzultoval. Pavel se ohradil, že zájem o letouny vzešel z ukrajinské strany.

Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO před senátory hájil, proč vláda nepodpořila prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině. Řekl, že koalice nic nezměnila oproti stanovisku bývalé ministryně obrany Jany Černochové z ODS, že letouny využívá česká armáda k výcviku pilotů.

Senát má rovněž schválit uspořádání veřejného slyšení k bezpečnosti Evropy a obranyschopnosti ČR. Má se konat v den čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině. Pozváni budou prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš.

Kandidáty na ombudsmana jsou bývalý ústavní soudce Jirsa a právnička Kostolanská

Dva kandidáty na funkci ombudsmana vybral Senát. Jsou jimi bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa a právnička z úřadu veřejného ochránce práv Eva Kostolanská.

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory parlamentu (19. března 2025)
Kandidát na funkci veřejného ochránce práv Jaromír Jirsa při jednání v Senátu (21.ledna 2026)
Kandidátka na funkci veřejného ochránce práv Eva Kostolanská při jednání v Senátu (21.ledna 2026)
Neúspěšná kandidátka na funkci veřejného ochránce práv Klára Šimáčková Laurenčíková při jednání Senátu (21. ledna 2026)
8 fotografií

Ve druhém kole volby neuspěli zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm a bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. V prvním kole volby neuspěli právník Jakub Kříž a advokát Jan Matys.

Ombudsmana na šest let bude vybírat Sněmovna z kandidátů, které jí kromě Senátu navrhnou či navrhli ještě prezident Petr Pavel a Česká konference rektorů. Ta už doporučila poslancům Kostolanskou.

Senát vyzve vládu, aby upustila od destrukce funkčního systému poplatků České televizi

Senát má také podle mediální komise zaujmout postoj k záměru vládní koalice ANO, SPD a Motoristů zrušit rozhlasové a televizní poplatky. Financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu by podle kritiků tohoto záměru ohrozilo jejich nezávislost.

Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu. Má to být od ledna 2027

Návrh usnesení, z něhož citoval předseda komise David Smoljak, vyzývá vládu, aby vzhledem k bezpečnostním zájmům upustila od destrukce funkčního systému.

Šéfka senátního klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová řekla, že někteří senátoři zřejmě nezaregistrovali výsledky loňských sněmovních voleb, z nichž vzešla vláda, která slíbila zrušení poplatků ve svém programu.

Premiér Andrej Babiš po posledním jednání vlády řekl, že se zrušením poplatků počítá vládní program a že změnu očekává od roku 2027.

Vstoupit do diskuse (44 příspěvků)

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory...

Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  15:53

Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly

Přímý přenos
Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Prezident Spojených států Donald Trump ve středu se zpožděním kvůli problémům s letadlem přiletěl do Curychu ve Švýcarsku a zamířil do Davosu. Tam nyní pronáší projev na výročním zasedání Světového...

21. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  15:46

VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu

Nechoďte na led, varují strážníci z Kralup

Riskování na nejistých ledových plochách je v současném počasí poměrně běžné, jak se přesvědčili i městští policisté v Kralupech nad Vltavou. Ti v pondělí vyjížděli ke skupince dětí, která testovala...

21. ledna 2026  15:36

Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení

Sledujeme online
Lidé kráčí po ulici v mrazivém zimním dni v Kyjevě na Ukrajině. (16. ledna 2026)

Za poslední měsíc vyhledalo na Ukrajině kvůli omrzlinám a podchlazení neodkladnou lékařskou pomoc 1103 lidí, většinu z nich zdravotníci hospitalizovali. Na facebooku to ve středu uvedlo ukrajinské...

21. ledna 2026  15:19

K tisícům rozházeným po Chomutově se majitel nehlásí. Čekal by ho přísný výslech

Peníze nalezené v Chomutově (16. ledna 2025)

O desítky tisíc korun, které minulý týden našla nálezkyně na ulici v Chomutově a odevzdala je strážníkům, se stále nikdo nehlásí. Peníze jsou momentálně uloženy v pokladně ztrát a nálezů na...

21. ledna 2026  15:16

RECENZE: Proč vznikla komedie Šviháci? Aby Piešťany dostaly reklamu jak hrom

20 % Premium
Z natáčení filmu Šviháci, zleva Emanuel Bugala a Martin Pechlát

Což o to, v Piešťanech je hezky. Ale to ještě není důvod trpět sto minut u česko-slovenské novinky kin jménem Šviháci, která se školácky snaží opisovat komedie Marie Poledňákové za pomoci hostujících...

21. ledna 2026

Opozice se spojila na podporu Grónska. Chybí jí jasný postoj české vlády

Předsedové opozičních stran zleva Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (SPOLU),...

Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, ale pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou...

21. ledna 2026  10:50,  aktualizováno  14:50

Glóby jdou po Babišově výroku na dračku. Zájem o ně vzrostl o stovky procent

Glóby se cenově pohybují ve stovkách korun, ty větší mohou stát i 2 500 korun....

Glóby se v posledních dnech staly nečekaným hitem českého internetu. Po výroku expremiéra Andreje Babiše o tom, že si pořídil glóbus za 15 tisíc korun, aby přesně věděl, kde leží Grónsko, začali lidé...

21. ledna 2026  14:14

Kriminalita v Česku meziročně klesla. Ubylo vražd, vzrostly mravnostní činy

Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní...

Policie v loňském roce zaznamenala 170 051 trestných činů. Meziročně jejich počet klesl o 1,9 procenta. O rok dříve policisté registrovali o 3 271 skutků více. Policie spolu s dodatečně vyřešenými...

21. ledna 2026  11:11,  aktualizováno  14:07

Kdy skončí noční mrazy? V pátek přijde drobná změna v počasí

Mrazivé počasí Rejdice, Kořenov (7. ledna 2026)

Předpověď počasí na následujících sedm dní se drží dosavadního modelu – přes den kolem nuly, v noci i deset stupňů pod nulou. V pátek má sněžit a o víkendu meteorologové očekávají mírné oteplení. Ale...

21. ledna 2026  14:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ať střílí po nás. Policisté v Chřibské strhávali pozornost útočníka, pálil stokrát

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

Policisté, kteří v pondělí zasahovali proti střelci na úřadě v Chřibské na Děčínsku, na sebe úmyslně strhávali jeho pozornost. Vyplývá to z informací, které k události nyní zveřejnili. Zároveň...

21. ledna 2026  13:47,  aktualizováno 

Do pokoje hotelu se chtěl opilý cizinec dostat přes střechu, dolů to sám nezvládl

Centrum Plzně s katedrálou sv. Bartoloměje (13. května 2024)

O velké pozdvižení se ve středu brzy ráno v Plzni postaral mladý cizinec, který se pohyboval po střeše hotelu. Spolu s kamarádem si totiž zabouchl dveře do pokoje, kde byli ubytovaní, a rozhodl se,...

21. ledna 2026  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.