Očekává se sice, že Senát návrh vrátí, ale koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má dost hlasů na to, aby si pak ve Sněmovně prosadila svou.
Představitelé opozičních stran se shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a přenáší dluhovou zátěž na příští generace. Opozice proto již avizovala, že se obrátí na Ústavní soud.
„Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň,“ uvedl po schválení návrhu ve Sněmovně šéf STAN Vít Rakušan.
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Bankrot. Protiústavní. Opozice pění nad rozpočtovou novelou, podá ústavní žalobu
Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem středeční schůze Senátu. Senátoři ji mají podle návrhu programu projednat až v úplném závěru jednání.
Usnadnění hlasování zrakově postižených
Senát ve středu projedná i novelu o správě voleb, která usnadňuje hlasování zrakově postiženým už pro letošní říjnové senátní volby. Na návrh ministerstva vnitra také oddaluje digitalizaci správy voleb až pro volbu hlavy státu za dva roky.
Horní komora parlamentu začne projednávat novelu občanského zákoníku, která má po zásahu Ústavního soudu stanovit nové podmínky pro úřední i chirurgickou změnu pohlaví.
A premiér Andrej Babiš by měl Senát informovat o svém mandátu od vlády pro jednání Evropské rady ve dnech 18. - 19. června 2026.